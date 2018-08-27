長租公寓開始爆雷 首創置業說：我們本質不一樣

首創置業（02868-HK）公佈截止2018年6月30日止中期業績，實現銷售額360.7億元人民幣，公司下半年銷售額預計可達440億元人民幣，全年銷售目標可確保達至人民幣750億元人民幣，力爭800億元，2019年將突破千億銷售額。

今年上半年公司於北京、天津以及掛廣州等核心區域城市新投資10個二級開發項目，總建築面積214萬平方米；截止7月底，公司獲取廣州增城項目和佛山南海項目，首次進入廣州和佛山地區，公司總裁鐘北辰稱，大灣區戰略佈局為公司未來重點的投資方向，去年下半年開始加強了在環深圳及環廣州地區的發展力度，未來在大灣區內還會繼續加大發展。截止今年6月底，公司擁有土地儲備總面積約1192萬平方米，可滿足公司未來三年左右發展所需，鐘北辰表示預計今年還能有一至兩幅土地獲取，未來土地獲取策略上主要在京津滬等傳統一線城市，同時也會考慮合肥、昆明、鄭州等有公司奧特萊斯項目的二線省會城市。

公司今年上半年淨負債率為154.14%，較去年同期122.48%增加31.66百分點。公司財務總監范書斌稱，目前負債水平在風險可控範圍內，今年一季度國內融資形勢偏緊，公司有意識加大主動融資力度，卡時間窗口發行低成本融資，因此對負債水平有些影響；另外公司看到有投資型機會，多獲取了一些土地資源亦造成淨負債率上升。他又指，到年末公司會儘量將這一比率控制下來，預計可回落至120%左右水平。

首創置業目前正積極發展長租公寓項目，旗下長租公寓品牌「和寓」計畫今年9月開業，預期北京項目可推出約1.5萬個長租公寓單位，鐘北辰稱，今年下半年會有少量推出，預計到2020年會大規模推向市場。目前長租公寓開始出現爆雷跡象，對此鐘北辰表示，公司為自己長租公寓項目的產權擁有者，且因獲得的土地成本低可保證租金的合理性，與目前市面上因高租金、中介等問題爆雷的項目有本質區別，未來可作為公司一個穩定的固定收益產品。

文：鄒舒惠

編：賀秋霞

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