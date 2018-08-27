中國神華母公司美國837億美元合作框架項目 視乎變化作決策

中國神華（01088-HK）母公司，於2017年11月9日與美國西佛吉尼亞簽訂的837億美元合作框架協議，近期爆發的中美貿易磨擦，會否對合作造成影響？中國神華董事長兼執行董事凌文，於8月27日業績發佈會上表示，雙方保持密切接觸，並沒有停止接觸或取消項目。中美貿易磨擦無疑會影響經貿往來，期望能妥善處理爭端。而該項目亦會視乎情況變化，集團將以利益最大化，以決定有關政策。

中美貿易磨擦，他表示中國神華於美國業務很少；而進口自美國的裝備、物料，則佔整體的1、2%，若受加關稅影響，將會尋求其他替代品。集團於美國經營的頁岩氣項目主要在當地銷售，不受關稅影響。至於其他海外業務表現，他介紹澳洲煤礦完成了初步設計，印尼煤礦穩定生產，俄羅斯煤礦計劃擴產。

母公司中國神華集團於2017年與國電集團合併，成為國家能源集團的旗艦公司。他認為1+1效益大於2，為煤炭企業提供更大市場，提高區域電力供應，提供充足的運輸貨源，以至更大的協同效益。

2018年上半年，集團來自煤炭業務錄得經營利潤232.5億元（人民幣.下同），發電業務53.93億元，運輸業務109.23億元，分別佔比58%、14%和27%。期內股東應佔利潤245.2億元，同比跌6.8%，收入1273.8億元，增長5.7%；每股盈利1.233元。

利潤下滑原因之一，是自產煤礦單位成本上漲9.8%，他分析主要受累於哈爾烏素煤礦拆遷影響，產量因而減少1080萬噸；此外，將其他露天礦撥離亦增加成本，其實其他礦場成本基本在下調。期內集團外購煤數量7000萬噸，有所增長；集團高級副總裁王金力表示，由於集團的鐵路運力大於自產煤需求，因此可以提升外購煤數量，同時亦可拉動地方經濟發展。

展望煤價走勢，王金力稱，2018年全年估計煤炭總供應量為37億噸煤，進口2.5億噸煤，供求平衡。於第4季由於天氣寒冷，煤價料會高於第3季。今年整年，煤價處於平穩狀態。2018年集團資本開支計劃為290億元，主要用於煤礦、洗選煤廠、印尼項目及電廠方面，而上半年已投資75.8億元。

現時中國神華經營的19個煤礦場中，18個進入全國百強，11個進入前20強，並包攬前三強席位。

文：周燕芬

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