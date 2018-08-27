奧邦建築今起招股 入場費3939元 9月10日掛牌

澳門建築承包商奧邦建築 (1615-HK) 今 (27) 日起至週四 (30 日) 招股，共發售 1.5 億股，10% 作公開發售。招股價介乎港幣 0.52 元至 0.78 元，每手 5000 股，入場費港幣 3939.3 元，最高集資港幣 1.17 億元。該股料 9 月 10 日掛牌，西證國際為獨家保薦人

奧邦建築截止今年 5 月 31 日的純利錄得澳門幣 1442.4 萬元，比去年同期的 1283.3 萬元，增加 204.1 萬元或 16.5%，期內毛利為澳門幣 2410 萬元，毛利率達 25%。公司現時有 17 項進行中的工程項目，總合約金額澳門幣 7.62 億元，截至今年首 5 個月已確認收款澳門幣 5.65 億元。

另外，公司亦有 20 個已提交標書計劃報價的潛在項目，預料總合約金額涉及澳門幣 6.057 億元。

據招股書顯示，奧邦建築去年新增 5 個非從事博彩或娛樂事業的客戶，行政總裁劉秋瑜表示，隨着澳門新城區填海計劃逐步推行，預計會有更多不同基建項目相繼招標，集團會「雙線發展」，競投公私營不同項目，惟沒有透露兩者比重分佈。她指這次集資是為儲備資本，預備競投更多項目。

奧邦建築截至今年 5 月底，並無尚未償還的銀行借款。該公司擬將上市集資所得款 13% 用於鞏固財務狀況，以把握未來湧現的更多發展機遇及承接更多工程。3 成會用作支付工資及建材費等項目早期開支。

此外，該公司擬將集資所得款 10% 用於潛在併購。但執行董事鄭益偉表示，現時尚未物色到任何併購目標。