〈財報〉中國太保上半年純利增26.8% 證金增持逾7700萬股

中國太保 (2601-HK)2018 年上半年純利年增 26.8%，至人民幣 82.54 億元，每股盈餘人民幣 0.91 元，不派中期息。但期內受到暫停售短期保險產品的影響，反映未來獲利能力的新業務價值隨同整體市場下跌，年跌 17.5%。

今 (27) 日開盤前競價時段，中國太保報港幣 30.7 元，上漲 1.824%

圖：新浪財經

中國太保上半年保險業務收入人民幣 1926.33 億元，年增 17.6%；其中壽險保費收入升 18.5%，至人民幣 1310.37 億元，產險保費收入人民幣 606.85 億元，亦升 15.6%。但上半年實現新業務價值人民幣 162.89 億元，按年下降 17.5%。

中國太保解釋，新業務價值下跌，受產品切換、市場利率變化以及去年高基數等因素影響，令個險新保增長受壓。

但該集團正優化壽險業務結構，上半年長期保障型新業務首年年化保費，佔比提升 7.8 個百分點達到 50.2%；同時，新業務價值率按年提升 0.8 個百分點，至 41.4%。

投資收益方面，中國太保上半年淨投資收益達 261.69 億元，年減 8.1%，主要是權益投資資產分紅收入減少所致，期內固定收益類投資佔比 83.3%，較去年底升 1.5 個百分點。年化淨投資收益率 4.5%，跌 0.6 個百分點。

展望前景，中國太保指仍面臨着一些挑戰，今年上半年個險新保增長承壓，新業務價值出現負增長；同時資管新政背景下，對保險資產負債管理提出了更高的要求。未來將加強發展風險保障型和長期儲蓄型業務。

值得一提的是，今年上半年，證金公司增持了太保 7744 萬股，持股比例從 2017 年年末的 2.83% 增至 2018 年上半年的 3.68%。業內人士分析認為，證金公司大幅增持的背後，釋放出看好太保未來業績持續提升的信號。