人民幣對美元中間價報6.8508 調升202基點

8月27日，人民幣對美元中間價調升202個基點，報6.8508。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年8月27日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8508元，1歐元對人民幣7.9777元，100日元對人民幣6.1625元，1港元對人民幣0.87273元，1英鎊對人民幣8.8182元，1澳大利亞元對人民幣5.0294元，1新西蘭元對人民幣4.5904元，1新加坡元對人民幣5.0241元，1瑞士法郎對人民幣6.9793元，1加拿大元對人民幣5.2688元，人民幣1元對0.59847馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.8390俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0782南非蘭特，人民幣1元對163.09韓元，人民幣1元對0.53570阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54703沙特裏亞爾，人民幣1元對40.5709匈牙利福林，人民幣1元對0.53593波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9350丹麥克朗，人民幣1元對1.3291瑞典克朗，人民幣1元對1.2143挪威克朗，人民幣1元對0.87339土耳其里拉，人民幣1元對2.7440墨西哥比索，人民幣1元對4.7702泰銖。
來源：證券時報APP
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