今年根本沒離岸大空頭？交易員：過去一周暴漲是因沒人有膽大量做空

回顧離岸人民幣從上禮拜四後開始節節攀升，連漲四個交易日共計漲近 1000 點，儘管今 (23) 日隨著在岸跌幅擴大，來到 6.87 附近，但市場對於離岸人民幣的交易情緒依舊謹慎，甚至有交易員指出，今年根本沒有所謂的「離岸大空頭」，前陣子離岸人民幣暴漲就是因為沒人有膽大量做空所致。

隨著美元指數早盤溫和走高，在岸人民幣與離岸人民幣今 (23) 日雙雙跌了 300 多點，跌破 6.87。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

不過目前市場情緒謹慎，《第一財經日報》報導，有外匯交易員指出，當前離岸人民幣交易量很小，沒人敢在 6.9 關卡輕舉妄動，但也因為交易量小，一有風吹草動就容易大漲大跌。

儘管今年四月以來，人民幣兌美元跌了近 10%，但多位交易員指出，今年根本沒所謂的「離岸大空頭」。原因在於，許多海外對沖基金在 2016、2017 做空人民幣時，都栽了大根頭。

當時，這些人選擇在拆借市場借入離岸人民幣從而購匯，再透過遠期市場結匯獲取收益。不過，就在 2017 年初人行加強跨境資本流度管理，更收緊離岸人民幣流動性，抬高資金成本，導致空頭被迫結匯平倉。渣打大中華金融市場巨集觀交易部董事總經理馮思果也指出，今年對沖基金做空的偏好十分克制，有些在 6.75 左右也已獲利了結。

至於今年美元強勢升值、人民幣走貶，主要是市場需求決定的，加上 7、8 月是中資銀行企業在 H 股付股息的集中時段，購匯力道大，也可能讓市場超額調整。就算有對沖基金看空人民幣，放空規模也比 2015-2016 年小了很多，而且會用比較保守的期權策略來交易，期權執行價距離當時市場的匯價差別不大。

至於人民幣後市如何？目前不確定性依舊很大，包括美國經濟還能再強勁多久、中美貿易磋商結果、各國貨幣政策分化等情況。不過交易員指出，接下來要順勢而為，長期不論對中國經濟持悲觀還是樂觀態度，也不可能在 6.9 附近輕易做空人民幣。

尤其近來美元也面臨一定壓力，FXTM 富拓中國市場分析師鐘越指出，從部位來看，美元對幾乎所有 G10 貨幣部位均處於極值，週期性估值模型顯示美元被高估了 2% 左右，接下來很可能物極必反。