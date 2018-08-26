神華(01088-HK)6個月少賺6.8%不派息

中國神華(01088-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利245.2億元(人民幣.下同)，同比下跌6.76%，每股盈利1.233元，不派息。期內，收入1273.8億元，同比上升5.69%。

按照國際財務報告準則下的合併抵銷前經營利潤計算，上半年公司煤炭業務實現232.50億元，發電業務實現53.93億元，運輸業務實現109.23億元，煤炭、發電、運輸業務經營利潤佔比分別為58%、14%、27%。

下半年的工作重點，其中一是以市場和效益為導向，全力組織重點礦區的煤炭生產，加強外購煤工作力度，科學安排煤源流向和運力資源分配，做好煤電保供工作。抓好長協煤合同兌現，持續推進外購煤長協互保機制，維護好優質客戶。二是提高發電企業燃料集中管控水平，推進區域內協同營銷，開展內部電力直接交易。三是加大長交路聯合運輸和「准班輪」工作力度，持續提高運輸作業效率。四是創新煤化工品營銷模式，提高品牌附加值。

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