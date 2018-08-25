雷士照明(02222-HK)6個月少賺38% 外聘核數師有意見

雷士照明(02222-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利9185.1萬元，同比下降38%。每股盈利2.56分。不派息。

該公司之外聘核數師已就該集團截至2018年6月30日止6個月的簡明合併中期財務報表在中期財務資料審核報告中發出保留意見。詳見業績報告中的23至26頁。

回顧期內，燈具產品毛利率從35.2%下降至34.4%，主要是回顧期內毛利偏低的工程項目增多，拉低了整體毛利率；光源產品毛利率從13.4%下降至9.7%，一方面LED光源產品市場競爭激烈，為贏取主要訂單而給予客戶更高的價格優惠；另一方面傳統光源產品受LED光源產品競爭影響售價不斷下調，致使整體光源產品毛利率較同期下降；而照明電器產品毛利率從27.6%下降至21.1%，主要是原材料價格上升以及綜合匯率波動的影響。

回顧期內，中國銷售產生的毛利率從35.9%下降到33.7%，主要是由於產品銷售結構的影響，毛利偏低的工程項目增多；而國際銷售產生的毛利率從16.5%下降到14.1%，主要是回顧期內該集團為有效搶佔國際市場主要客戶的光源產品訂單而給予更高的價格優惠，原材料價格上升以及綜合匯率波動的綜合影響。

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