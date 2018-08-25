天津銀行(01578-HK)中期多賺8.6%不派息

天津銀行(01578-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利28.40472億元(人民幣.下同)，同比升8.58%。每股盈利0.47元。不派息。

淨利息收入19.65億元，同比下跌54%，手續費及佣金淨收入9.038億，同比14%。淨利差1.12厘，上升22點子，淨利息收益率1.44厘，上升13點子。在6月底，不良貸款率1.62%，較去年底上升0.12個百分點。核心一級資本充足率9.36，上升0.72個百分點。

該行的不良公司貸款主要包括來自製造業及批發和零售業公司借款人的不良貸款。截至2017年12月31日及2018年6月30日，本行批發和零售業公司貸款的不良貸款率分別為3.61%及3.47%；採礦業公司貸款的不良貸款率分別為6.74%及14.78%；交通運輸、倉儲和郵政業公司貸款的不良貸款率分別為0.94%及1.04%。該行向該行業借款人發放的公司貸款之不良貸款率上升主要反映若干公司借款人的財務狀況因中國經濟整體放緩而惡化。

該行的公司貸款不良貸款率由截至2017年12月31日的1.47%增至截至2018年6月30日的1.67%，而不良公司貸款由31.144億元增加5.55%至32.872億元。該行不良公司貸款上升主要是中國經濟放緩，導致該行若干客戶經營困難及還款能力減弱。

該行的個人貸款不良貸款率由截至2017年12月31日的1.64%下降至截至2018年6月30日的1.54%，而不良個人貸款由截至2017年12月31日的5.63億元增加4.23%至截至2018年6月30日的5.866億元。該行個人貸款的不良貸款率下降，主要是由於該行個人經營類貸款增加。該行的不良個人貸款餘額較2017年12月31日略有增加，主要是由於若干個體工商戶在中國經濟放緩期間出現經營困難及還款能力減弱。

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