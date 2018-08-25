致豐(01710-HK)中期賺1042萬港元 派特別股息每股0.8港仙

致豐工業電子(01710-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月，集團收益增長9.3%至4.022億港元，主要受惠於機電產品於歐洲市場的銷售增加及新產品線智能售貨系統之推出。然而，期內面臨一些挑戰，包括原材料成本上漲、人民幣升值、勞工及員工成本飆升，以及上市後為配合法律合規要求而產生的法律及專業費用增加等影響，令公司擁有人應佔溢利與2017年同期相比減少至1040萬港元。

於2018年，集團的成立35週年，為回饋集團股東，董事會欣然建議派付特別股息每股普通股0.8港仙。

致豐主席兼執行董事黎耀華表示，受到若干零件供應持續短缺以及人民幣升值的影響，2018年是電子製造業充滿挑戰的一年。儘管面對逆境，致豐的業務基調持續強勁，且取得良好的進展。為落實集團的市場拓展計劃，致豐已經將愛爾蘭都柏林的新辦事處定為歐洲業務的地區總部。

該集團已於愛爾蘭都柏林及德國慕尼黑成立新辦事處，進一步發掘該地區的發展機遇。此外，加強營銷及銷售的措施已開始為集團帶來新業務機會及銷售額貢獻。集團已成功吸納六家位於歐洲、中國及其他亞洲國家的新客戶，其中部分客戶已於2018年上半年向集團發出樣本訂單，正式訂單預期將於2019年落實。該集團生產設施的擴建計劃亦正在進行中，可望於2019年提升生產能力。

該集團將繼續優化其產品組合，進一步開拓更高價值及更高利潤產品之商機，以迎合現有市場及在新經濟模式下新興行業的需求，例如電動車充電器、智能城市系統、智能售賣系統、再生能源設施、醫療及保健器材等。



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