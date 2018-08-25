人民幣中間價逆周期因子重啟但效果待察 離岸CNH大漲超600點

路透上海8月24日 - 面對不斷升溫的購匯情緒，中國監管層再度祭出人民幣兌美元中間價逆周期因子，以對沖市場情緒的順周期波動，緩解外匯市場可能存在的“羊群效應”。但交易員認為眼下和2017年面臨的內外部環境不一樣，具體效果還待觀察。 消息出爐之後，離岸人民幣兌美元擴大漲幅，盤中大漲超600點並一度升破6.83元關口，最高觸及6.8267元；在岸人民幣亦走升，但因非主要交易時段，波動幅度明顯較小。

繼央行上海總部日前通知限制自貿區分賬核算單元(FTU)人民幣資金外流之後，中國外匯交易中心周五稍晚公告稱，近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響，外匯市場出現了一些順周期行為。基於自身對市場情況的判斷，8月份以來人民幣兌美元中間價報價行陸續主動調整了“逆周期系數”，以適度對沖貶值方向的順周期情緒。 這也驗證了路透稍早援引三位消息人士報導的準確性。

“央媽上大招了，估計能穩定一下市場預期，”一中資行交易員稱。 但另一中資行交易員則表示，最近市場購匯需求明顯上升，而且外部環境和2017年有些不一樣的，這次效果還需要再觀察。 外匯交易中心網站刊登的新聞稿稱，截至發稿時，絕大多數中間價報價行已經對“逆周期系數”進行了調整，預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。 “當前，我國經濟穩中向好，經濟結構調整取得積極進展，增長動力加快轉換，增長韌性較強，人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。”新聞稿稱。

若從年內看，人民幣跌5.69%和美元5.05%的累計漲幅相比偏離不大，但若從最近兩個月看，人民幣跌幅超7%，同期美元指數不過升2%。 7月初人民幣匯率跌破6.7元關口，中國央行行長易綱曾盤中喊話維穩，8月初人民幣逼近6.9元，監管層調升遠購風險準備金，隨後央行上海總部又收緊自貿區FTU賬戶防止人民幣外流，人民幣暫時止跌，監管層采取的維穩手段和8.11匯改後那段時間何其相似。

然後從8月至今，人民幣累計僅跌1.15%，而同期美元指數升2.42%。 人民幣兌美元即期周五收跌近百點創一周新低，中間價再跌343點破6.87元。交易員指出，由於隔夜美指偏強，加上中美貿易談判並未有較好進展，客盤購匯情緒推低人民幣匯價盤中跌破6.89元關口，但客盤繼續推低匯價意願不高，臨近周末部分頭寸離場亦緩和跌勢。

2017年5月，為了適度對沖市場情緒的順周期波動，外匯市場自律機制核心成員基於市場化原則將人民幣對美元匯率中間價報價模型由原來的“收盤價+一籃子貨幣匯率變化”調整為“收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆周期因子”。引入“逆周期因子”有效緩解了市場的順周期行為，穩定了市場預期。 但2018年1月，隨著中國跨境資本流動和外匯供求趨於平衡，人民幣對美元匯率中間價報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續將“逆周期因子”調整至中性。

周一美國總統特朗普在接受路透專訪時指出，中國在操縱人民幣匯率。中國央行貨幣政策司司長李波周二在國新辦發布會上則強調，人民幣匯率主要由市場供求決定，不搞競爭性貶值，也不會把匯率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動；在保持匯率彈性的同時，央行也堅持了底線思維，在必要的時候采取逆周期調節。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)