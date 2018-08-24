人民幣收跌近百點至一周新低 關註美聯儲主席講話

路透北京/上海8月24日 - 人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收跌近百點創一周新低，中間價再跌343點破6.87元。交易員指出，由於隔夜美指偏強，加上中美貿易談判並未有較好進展，客盤購匯情緒推低人民幣匯價盤中跌破6.89元關口，但客盤繼續推低匯價意願不高，臨近周末部分頭寸離場亦緩和跌勢。

他們並表示，無論是美國各項數據還是外圍市場避險情緒上升等影響下，市場基本形成了美指仍將持續向上的一致性預期，惟擔心中國監管層采取逆周期舉措，在6.9附近形成較強壁壘，畢竟之前兩次逆周期舉措都是在這一位置推出。

“目前走勢並沒有轉向，逢低購匯然後接近6.9附近了結，這種操作風險還是比較小的，”一外資行交易員稱，“看看周末傑克森霍爾會議會不會講什麽東西吧。”

另一外資行交易員表示，今天比較多的購匯，因為隔夜美指上了一些，屬於正常市場反應；美元/人民幣6.9元附近阻力比較強，不排除央行政策幹預可能。

中美兩國官員周四結束為期兩天的貿易談判，並未取得重大突破。與此同時兩國貿易戰升級，雙方向對方160億美元商品互征關稅的政策生效。這提振美元，美元得益於美國總統特朗普的貿易保護主義政策，以及地緣政治緊張局勢加劇帶來的避險資金。

中國國家發改委副秘書長任志武周五稱，美國對中國高科技產品加征關稅對兩國乃至全球的高技術企業都會產生一定影響；將會密切關註中美貿易摩擦對高科技行業的影響，會堅持中國的創新戰略。

美元周四上漲，因中美展開新一輪互征關稅，使貿易戰再度升級，而且美聯儲最新政策會議記錄暗示9月將升息。但美元在周五回落，料錄得3月以來最大周線跌幅。

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