騰訊(00700-HK)直逼360元關 內銀內險股靠穩

美股標指及納指收市齊創新高，刺激港股ADR指數全日做好，指數收報27,912點，升240點，升0.86%。
騰訊控股(00700-HK)周五在香港收跌1.4%，ADR走勢回勇，收報359.68元，較港收市升5.68元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報69.9元，較港收市升0.5元；港交所(00388-HK)ADR收報222.35元，較港收市升0.95元。
內銀內險股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.97元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.77元，較港收市升0.04元。中人壽(02628-HK)ADR收報18.54元，較港收市升0.14元。
國際油價上升，中海油(00883-HK)ADR收報13.5元，較港收市升0.16元；中石油(00857-HK)ADR收報5.86元，較港收市升0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.58元，較港收市升0.06元。
中移動(00941-HK)ADR收報73.16元，較港收市升0.26元；聯通(00762-HK)ADR收報9.35元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.83元，較港收市升0.01元。
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