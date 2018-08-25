美股盤後─鮑爾表示美國經濟強勁 道瓊收高133點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示美國經濟 "強勁"，美國股市週五上漲，道瓊收高逾 130 點。在 Netflix 股價上漲支撑下，S&P 500 與 Nasdaq 均創新歷史高點。

Netflix 股價週五上漲 5.8%，本週大漲逾 10%。SunTrust 公司分析師指出，該公司海外業務成功，其股價將持續走高。



道瓊工業平均指數收高 133.37 點或 0.52% 至 25790.35。

Nasdaq 指數收高 67.52 點或 0.86% 至 7945.98。

S&P 500 指數收高 17.71 點或 0.62% 至 2874.69。

費城半導體指數收高 19.75 點或 1.46% 至 1375.88。

鮑爾今日在懷俄明州 Jackson Hole 論壇上發表演說，他說預期未來將進一步緩慢升息。他指出經濟強勁，可以應付較為緊縮的貨幣政策。

分析師說，市場不確定他有多鷹派，他在演說中表示，不預期通貨膨脹會大幅高過 2%，所以緩慢升息依舊適當。

鮑爾演說後，美元指數下跌 0.6%。

本週初公布的企業獲利良好，且經濟數據強勁，亦有助拉抬股市氣氛。

經濟數據方面，美國公布上週初次申請失業金人數下降至 21 萬人，創 1969 年以來低點。7 月核心耐久財訂單上升 1.4%，高於預期的上升 0.4%。

分析師說，數據顯示經濟強勁，消費者持續支出。

投資人今日並未在意川普的違法顧慮。川普的前私人律師柯恩週二對八項指控認罪，包括逃稅，政治獻金，對金融機構做了不實陳述。柯恩還承認在川普指示下，付錢給了二位女士。

此外，川普競選團隊主席馬納福特亦被認定有罪，罪名亦為八項。

美國與中國本週結束了貿易談判，並未有重大突破，投資人有貿易緊張壓力。