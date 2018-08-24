川普又要緊張了！紐約州已開始對其前律師展開調查

川普面臨的司法風險再次升級。

據彭博社援引知情人士透露，紐約州檢察官已採取初步措施，對美國總統川普前律師 Michael Cohen 展開刑事調查，同時，川普的業務可能也會遭到調查。

據該媒體，其中一位知情人士稱，最近幾天，紐約州總檢察長 Barbara Underwood 已尋求紐約州稅收和金融部門轉交資訊，以便對 Cohen 的活動展開稅項刑事調查。總檢察長展開刑事調查需要獲得該機構的許可。

對川普而言，威脅可能不止於此。另外一位知情人士表示，曼哈頓地區檢察官 Cyrus Vance Jr. 正在考慮是否要對設在紐約的川普集團及兩名高管提起刑事指控。

這將使川普面臨的司法風險升級。與聯邦案件不同，川普沒有權力赦免州檢察官指控的罪行，也沒有權力拒絕國家對其業務的調查。而這一事件的調查可能導致紐約檢察官進入川普集團的財務狀況，這些財務基本上仍然是私人的，川普此前拒絕披露稅務記錄。

此前，8 月 21 日周二，Cohen 已就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。Cohen 在認罪書中承認，他沒有支付大約 100 萬美元的稅款，並且在向一位聲稱 2006 年曾與川普幽會的成人電影明星支付了 13 萬美元封口費後，他從川普集團得到了超過 40 萬美元的補償。

此外，Cohen 作為川普親信及大選期間私人律師的身份，也給予了特別檢察官穆勒的「通俄案」調查進一步發掘的價值。

據 MSNBC 當地時間周三報導，Cohen 的代理律師 Lanny Davis 稱，關於美國特別檢察官 Robert Mueller 目前所進行的「通俄門」調查，Cohen 那裡有 Mueller「會感興趣」的資訊，而且樂意告知。Davis 表示，Cohen 掌握的資訊不僅包括 2016 年大選期間有損美國民主體系的陰謀，還包括電腦駭客犯罪行為，以及川普是否事先知曉這些犯罪行為。

然而，在福斯新聞台周四播出的採訪中，川普直言，若他遭到彈劾，市場將會崩潰，因為這將危及他繼續為美國創造就業的計劃。