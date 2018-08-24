追逐繁榮的代價：千禧一代為什麼失去了消費動力？

主流觀點認為，經濟發展的要求，促進了生產力的提升，理應帶來社會的生氣勃勃。

但現在的問題是，從目前發達國家已有的經驗來看，刺激需求、發展經濟的過程中，經濟危機，甚至經濟增速的回落都會扼殺社會的活力，而且這種影響會逐漸累積。民眾的情緒漸漸消沉，通縮型的社會比比皆是。

用修辭手法來形容這種困境，大約就是，生活的壓力讓人們失去了對詩與遠方的興趣。而且這種消極情緒還有可能會隨著他們調整自己的生活習慣，進一步傳遞到下一代，年輕人也喪失活力。

即使經濟迎來新一輪的繁榮，上一次、上幾次衰退對「人」的影響卻未見得消退。但這種影響難以通過實驗來證實，而且也極其容易出現證實偏差。我們僅能嘗試分析（哪些）經濟變化，可能會引致（哪些）社會文化層面的變化。

他們年輕有為 他們無處可去

如果就業市場並沒有提供足夠的崗位，失業率居高，年輕勞動力進入社會的第一步——找工作——就會困難重重。

而缺乏經驗的年輕人，在勞動力市場中原本就不是上選。觀察發達國家的失業率數據，我們會發現，年輕人的失業率幾乎永遠是最高的。僅有的例外出現在德國和盧森堡，而那已經是上個世紀的事情了。

美國各年齡段失業率（1990-2017）

來源：statista

數據來源：歐盟統計局

數據來源：日本總務省統計局

在經濟危機襲來時，年輕人也明顯地更容易失業。2013 年，希臘債務危機時期，該國 15-29 歲的年輕群體失業率一度高達 58.3%。

數據來源：歐盟統計局

失業的原因各種各樣，但基本上都可以歸納為「沒有工作」和「沒有合適的工作」。前者受制於經濟衰退或是增速放緩後，工作崗位的缺少；而後者在年輕群體中尤為明顯，比他們的父輩接受了更高程度的教育的年輕人，不但擁有了更強的自我意識，也希望在工作中更多地貢獻價值，「無意義」「低級」的工作吸引力自然下降。

但是企業越來越不喜歡「年輕人」。企業主更看重已經擁有足夠技能的成熟勞動力，尤其是在經濟不景氣的時期。

回顧日本的案例，龐大的房地產泡沫，扭曲的人口結構，再加上固化的職場風格，都加重了結構性問題，讓泡沫破滅後的翻身變得異常困難。而年輕勞動力最後是通過提升競爭力，重新回到了就業狀態。

政府在其中的幫助不可忽視。企業未必會幫扶技術能力不足的雇員進行自我提升——事實上，企業多數不會願意進行這種長期的投資。

懶洋洋

經歷了經濟衰退，或者是背負着沉重債務的父母，能夠留給下一代的資產也越來越少。這意味著後代需要更多地依賴自己的努力，來為自己掙得經濟地位。

但結果恰恰相反，年輕人反而越來越沒有幹勁。英國國家統計署定時更新的統計數據顯示，16 歲以上的勞動力中，希望工作時長更長的人，越來越少。

年輕人在目睹了父輩的壓力後，反而會不可挽回地走向消費主義。今天服務業幾乎在經濟周期的任何階段都能保持堅挺，而娛樂產業在經濟低迷的時候更有「市場」。

日本人均 GDP 及偶像產業發展

來源：中泰證券研究所傳媒團隊

對此的樂觀解讀是，需求決定供給，年輕消費群體更看重「服務」性消費，幫助重塑了產業結構。

但從硬幣的另一面來看，以美國 Y 世代（約 1981-2000 年間出生）為例，千禧年前出身的年輕人結婚率、生育率均下降，與父母共同居住明顯上升，男性尤甚。

皮尤研究中心 2017 年的數據顯示，25-35 歲的 Y 世代有 15% 與父母同居，而且各教育程度的年輕人都比父輩出現了更高的「啃老率」。

數據來源：皮尤研究中心

只有不到三分之一的千禧一代擁有自己的房產，而他們的父輩，1966-1980 年間出生的「X 世代」在他們這個年紀，有一般人購置了房屋。

數據來源：聯準會

而且，在大學貸款的壓力下，越來越多的低收入美國 Y 世代年輕人開始懷疑上大學的意義。超過 4400 萬美國學生背負貸款，對於 20-30 年的長期貸款，每個學生每個月平均要還款約 350 美元。

研究顯示，Y 世代在選擇大學時，已經開始更多地關注就業和收入潛力，而不是興趣；大學費用每上升 1000 美元，入學率就會下降 5 個百分點。

消費主義下的自我覺醒

在經濟全球化仍被認為是互惠互利時，有人為各國生產力的相對優勢得到最大發揮而高興，有人對弘揚自己的價值體系充滿了期待。但事實上是，全球化只是給我們帶來了地球村的錯覺，世界的「扁平」程度被遠遠高估了。

iPhone 和谷歌的用戶遍布全球，但美國人骨子裡的冒險精神，還是只屬於拓荒者的後代；同樣地，即使是身處京都嘗試着茶道、花道、香道，西方人也不見得能理解「侘寂」美學的一二。

技術產品的推廣影響並不能上升到文化層面。但是，市場經濟下的消費主義，已經是目前明顯滲透到各民族的共性。

在儲蓄型的社會，決策者希望民眾拿出更多錢來消費，戳破經濟泡沫後的日本一直被拿來做最好的例子；而在消費型的社會，人們「生而為買」——從出生之前，商家就已經準備好了一系列的市場策略和廣告投放，指引着父母依次進行消費，並不斷重複着這一循環。

這是經濟發展需要的消費，也是生而為人必須的社會貢獻。

作為「市場」的一部分而存在的公民，在與全球經濟共同呼吸的同時，必然開始有所覺醒。仍然以美國 Y 世代為例，這一代人已經開始意識到，自己對於社會的價值更多地在於「經濟」層面，即作為商品的「市場」而存在。

他們需要為經濟的發展作出貢獻，這種貢獻取決於他們的經濟能力能給社會帶來多少「消費」。

這種覺醒有可能會帶來更多的個人追求。一部分 Y 世代受此刺激，開始追尋不同的價值體系，希望衝破社會固有觀念的桎梏，間接催生了多元化文化的遍地開花。

但如果拓荒者精神匱乏，這種覺醒更有可能是帶來抑鬱消沉，於是出現了上述「懶洋洋」的現象——他們宅在家裡打遊戲，擼貓擼狗，做一份兼職工作，連書都不想讀。

換一個角度看問題

決策者應重審以「支出」為衡量的經濟發展觀念的呼聲，近年來已經越來越高。正如 Tim Jackson 在《無增長的繁榮》一書中提到的，消費者是在被洗腦，去花錢消費，取悅他們並不在意的人。

Tim Jackson 的主張是，沒有經濟增長的繁榮也是可以實現的。但事實上，主流觀點仍然把經濟增長視為第一要義。然而如前所述，刺激需求的經濟增長，已經開始傷害一個又一個「需求」本身，甚至還可能是民粹主義崛起的重要原因。

如果能換一個角度看待「經濟增長」，甚至 GDP 這個指標本身，「繁榮」的定義也變得多元化起來。

全球的「日本化」正在變得越來越廣泛。這是一種沒有增長的樂園，但如果我們變化一下對「發展」的固化思維，它可能沒有那麼糟——也不會因為對發展的追求，而變得更糟。