長租公寓果真暴雷 暴雷之後錢去哪了

長租公寓爆倉，一定比P2P爆雷更厲害。我愛我家前高管胡景晖話音剛落，一家長租公寓便應聲雷響。2018年8月20日，長租公寓公司杭州鼎家網絡科技有限公司（下面簡稱“鼎家”）發出通知，稱公司因經營不善導緻資金斷裂，已停止運營。併將引入上海寓團管理公司作為業務承接方，近日與相關業主和租戶聯係承接事宜。而上海寓團管理公司也表示，公司不承擔鼎家的債務，不管租戶退押金。

來源；網絡

租客可能要付雙倍房租

傳統上，房屋中介負責房東與租客之間信息橋梁，租客所付所有租金均交給房東，或者由中介代收，由中介交給房東，無論哪種形式中介都隻收取中介費。這種流程之下，租客、房東、中介各取所需，市場非常健康。那麽為什麽如今的長租公寓變得不健康了呢？原因在於，中介掛著羊頭賣狗肉，表面上是房屋中介，實質上是利用租客的信用簽下了分期付款。

中介一邊對房東說，我幫你收房租，一邊利用“押一付一”甚至“無押金”的方式誘惑租客簽下另一種合約合約。而這種合約的本是一份一年份貸款合同，金融公司把租客貸取的一年的租金交給了中介，中介按月或者按季交付給房東，還未交給房東那一部分則拿去做其他的事情。

在破產通知發佈後，鼎家一名負責人直接告訴租戶：“沒錢退押金，更沒錢退房租。據悉，已經有大約4000戶租戶在這次暴雷中受損，涉及的網貸平台有6家，目前已經有部分房東開始趕走租戶。此次鼎家暴雷，房東收不到鼎家的房租就會解約，而租戶除了失去住所和押金還背負著分期貸款。據說，有部分房東對自己房子的租戶提出，如果想繼續租住，需要再交一份房租給房東，也就是說，租客需要付出兩倍房租來租房子。

錢去哪里了

在前段時間里，P2P平台瘋狂暴雷。一般來說，除了平台挪用資金，造成P2P平台暴雷的原因是借款人的逾期或違約。而借款人的預期或違約在房租市場的可能性是非常小的，畢竟居住是人們的剛需。所以，這次P2P平台沒有暴雷，暴雷的是租房中介。有人說，中介把截留的資金拿去獲取新房源。財華社認為，這次暴雷的鼎家絕不僅僅是把截留的資金拿去購買新房源，造成資金流斷裂的原因必定是資金被挪用。那麽此次，鼎家的資金去向會不會像之前的P2P平台暴雷一樣無法查清，就要看有關部門的作為了。

這一次不是韭菜的理財失敗

租房貸併不是一個完全負面的產品，在很大程度上降低剛畢業大學生以及剛剛開始工作的年輕人的資金流困難。但是，中介拿到資金後無人監管的現狀必須改變。像此次鼎家暴雷，財華社認為，很大可能鼎家挪用了資金。不同於P2P平台暴雷，這一次不是韭菜的理財失敗，希望有關部門能否查清資金流向，讓租戶獲得賠償。

作者：呂品

編輯：賀秋霞

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