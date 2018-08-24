中物聯：1-7月電商物流總業務量保持30%以上高速增長

中國物流與採購聯合會今日公佈數據，今年1至7月，社會物流總額和社會物流總費用均較快增長，增速較上年同期略有回落，反映出當前物流規模增長合理適度，其中民生消費等領域物流需求繼續呈現活躍態勢。

1-7月份，社會物流總額和社會物流總費用均較快增長，增速較上年同期略有回落，反映出當前物流規模增長合理適度，其中民生消費等領域物流需求繼續呈現活躍態勢。重點調查的物流企業收入、利潤同步增長，經營效益有所改善。

一、社會物流需求增勢平穩。1-7月，全國社會物流總額154.1萬億元，按可比價格計算，同比增長6.9%，增速比上年同期回落0.1個百分點。其中，工業品物流總額139.8萬億元，同比增長6.6%，增速比上年同期回落0.2個百分點。進口貨物物流總額7.9萬億元，增長4.4%，增速比上年同期回落7個百分點。

二、電商物流需求保持較快增長。中物聯和京東聯合調查的電商物流指數顯示，1-7月份總業務量指數平均為134.6點，農村業務量指數平均為133.1點，總業務量和農村業務量規模都保持在30%以上的高速增長。在電商物流需求拉動下，1-7月單位與居民物品物流總額同比增長26.7%，增速比社會物流總額高出19.8個百分點。

三、社會物流總費用增速回落。1-7月，社會物流總費用為7.2萬億元，同比增長8.3%，增速比上年同期回落1.7個百分點。從構成看，運輸費用3.9萬億元，同比增長8%，增速比上年同期回落4.7個百分點;保管費用2.5萬億元，同比增長8.6%，增速比上年同期提高1.7個百分點;管理費用0.9萬億元，同比增長9.1%，增速比上年同期提高0.7個百分點。部分省份物流成本水平也呈回落走勢，上半年安徽、河南、湖北、湖南和河北社會物流總費用與GDP的比率分别為15.8%、15.5%、14.8%、15.3%和16.5%，比上年同期均有所回落，山西省2017年社會物流總費用與GDP比率為17.8%，較過去幾年顯著下降，數據反映出各地經濟運行質量效率不斷提升。

四、行業效益有所改善。中國物流信息中心重點物流企業調查數據顯示，1-7月企業業務收入快速增長，盈利能力較去年同期有所提高，但企業反映仍然面臨一定的成本增長過快帶來的經營壓力。1-7月重點物流企業累計實現物流業務收入同比增長14.2%，增速比1-6月份提高0.9個百分點。分企業類型看，綜合型物流企業業務收入佔63%，同比增長17.5%;運輸型物流企業業務收入佔13%，同比增長7.6%，倉儲型物流企業業務收入佔24%，同比增長9.2%。

1-7月份，重點物流企業實現業務利潤同比增長15.3%。分企業類型看，綜合型物流企業業務利潤同比增長18.3%;運輸型物流企業業務利潤同比增長8.1%;倉儲型物流企業業務利潤同比增長8.7%。

1-7月份，重點企業收入利潤率為9%，比去年同期提高0.3個百分點，其中綜合型物流企業收入利潤率要高於運輸型和倉儲型。

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