長虹今除息 盤中股價緩步朝填息之路邁進

長虹 (5534) 今(24)日除息，每股配發現金股利 6.2 元，開盤參考價為 79.8 元，由於上半年已經賺一個股本，盤中股價緩步邁向填息之路。長虹上半年營收 90.53 億元，營業毛利 33.54 億元，毛利率 37.05%，營益率 34.79%，本期淨利 29.72 億元，合併稅後盈餘 29.73 億元，年增率 141.53%，每股盈餘(EPS)10.24 元。



而長虹與文心建設一起整合約 16 年多的都更案「忠孝詠吉」建案昨 (23) 日公開，建案總銷金額約 50 億元，長虹約可分回總銷 30 億元左右，該建案預計 2021 年完工。



長虹董事長李文造表示，房市景氣目前是谷底持平走勢，以個案表現為主，目前小坪數當道；不過，隨著換屋需求出現，預估中度坪數個案表現將會漸入佳境。

