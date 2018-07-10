正文Q2營收回升 惟毛利率壓力仍大 Q3營運有望逐季好轉

網通廠正文 (4906) 公布 6 月合併營收 13.79 億元，較去年同期大增 37%，第二季合併營收 40.83 億元，較前一季成長約一成。正文表示，MLCC 等零組件缺料情況已逐漸舒緩，也拉抬業績回到正常水準，不過，在漲價幅度過高下，毛利率的壓力仍大。現新的合約已努力反映成本，第三季營收、毛利率可望逐漸往上，營運將好轉。正文 6 月營收 13.79 億元，較上月小降 3.25%，但較去年同期大增 37.26%。隨著 MLCC 等零組件缺料情況逐漸舒緩，正文第二季業績轉強，5 月起更帶動累計營收轉為正成長，第二季合併營收 40.83 億元，較前一季成長約一成。累計今年上半年營收 78.05 億元，較去年同期成長 8.35%。



發言人楊正任表示，雖然缺料情況舒緩，營收逐漸回到正常水準，但零組件漲價幅度過高，短期產品價格無法反映，雖然新台幣匯率有利，但第二季毛利率的壓力仍大。



楊正任強調，已積極向客戶反映成本上漲，希望調高產品出廠價，而現新的合約報價也都有把成長因素反映，第三季營收隨旺季，電信如 LTE 產品、整合型產品如 IP STB、IOT 等產品出貨量持續向上，毛利率也可望逐漸往上，營運將逐步好轉。