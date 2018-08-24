程序猿只能排到第六！美國薪資最高的職業是哪些？

根據 Glassdoor 年度報告顯示，美國 25 個薪酬最高的工作崗位中有超過一半（13 個）來自高精尖技術領域。

排名前三的分別是醫生、藥店經理和藥劑師，其平均年薪分別為 195842 美元、146412 美元和 127120 美元。

（圖片來源：Glassdoor）

企業架構師、公司法律顧問緊隨其後，而一直被奉為最吃香的軟體開發工程師即所謂的程序員僅僅排在第六位。即便如此，其平均年薪最低也超過 10 萬美元。

「技術和醫療保健是對經濟產生最大影響的兩個行業，」Glassdoor 社區專家 Sarah Stoddard 說。這些行業關乎國計民生，職位往往供不應求。

反觀這些高薪職業的背後，與美國社會的真實現狀不無關係，

社會老齡化、保險制度的改革以及慢性疾病的演變，都促進了醫療健康行業的蓬勃發展。

2018 年 6 月，美國人口普查局出爐一份報告指出，美國人口老齡化趨勢日益明顯，到了 2025 年，美國超過 65 歲的人要達到 6600 萬。到 2040 年，美國的老齡人口將佔總人口的 21%。

另外，根據美國疾病控制與防禦中心（CDC）數據，每四個成年美國人之中，就有 1 個擁有 1 種以上的慢性病，而美國慢性病人數現已高達 1.13 億，服用五種藥物以上的慢性病患者數量約為 3500 萬。而這個數字，還在不斷攀升當中。

不難看出，美國對醫師和相關醫護人員的需求勢頭已然非常強勁。這也讓最高薪職位的狀元、榜眼、探花全部被醫藥行業占據。

就在上周三（8 月 15 日）LinkedIn 一項對 2000 名專業人士的調查顯示，大約 70％的受訪者認為薪水是決定職業生涯的關鍵因素，27％表示他們對自己的職業道路很迷茫，25％的人表示無人「收留」自己。

而 Linkedin 2017 年的另一份報告顯示，儘管男性占據了全國薪酬最高的工作崗位已是不爭的事實，但與醫療保健行業相比，科技公司雇用的男性人數幾乎是女性的兩倍。由此看出，不同行業對性能別的偏向還是相當之大。