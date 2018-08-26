6塊肌價比真金！Airbnb股東、超商都搶撈

文●蔡靚萱 攝影●駱裕隆

全民動起來！新形態健身服務來襲，從 3 歲到 100 歲，上班族到退休族、城市到偏鄉，都有新選擇。(攝影者．駱裕隆)

「跟客戶一起健身，取代了華爾街的牛排餐！」《彭博》（Bloomberg）在今年一月的新聞中，宣告華爾街「淪陷」於當前的健身狂潮中。

想在紐約金融街區附近的頂級健身房 Barry's Bootcamp，預約使用相鄰的 2 台跑步機，費用高達 50 美元（約合新台幣 1,500 元），比上運動課程還貴。因為，「你與客戶一起健身所搏的感情，絕對比在餐桌上還深刻。」Barry's Bootcamp 品牌策略溝通副總裁蘭德（Vicky Land）受訪時分析。

如果說，這則新聞讓我在不可置信中理解了美國的健身風氣有多狂，接下來的個人經驗，則是體會到台灣的狂熱程度也不遑多讓。

「你們吃就好，散攤前我應該能趕到。」不久前，我與分散各地、10 年沒見的高中死黨們，好不容易約成聚餐，死黨之一竟然因為健身課程的時間衝堂，決定先健身完再來。

台灣健身房 3 年翻倍

FB 曬美食落伍，秀肌肉當道

「健身運動風氣，正逐漸成為台灣人生活的一部分。」師大運動休閒與餐旅管理研究所所長湯添進觀察。以往人們的運動計畫，往往因加班、約唱歌或應酬而從行事曆刪除。現在健身優先順位已大大往前提。

這個趨勢所帶動的，不只是健身產業的高成長榮景，還預示了全新的消費市場機會與挑戰。因為，你肯定沒想過，當健身風氣盛行，甚至可能危及牛排館的商務客生意！

歡迎來到健身新時代。

根據財政部統計，台灣健身房數量在過去 3 年間默默成長了超過 1 倍。健身房營利事業登記家數，從 2014 年底的 168 家，激增為去年底的 369 家，總營業額也從 40 億元，倍增為近 79 億元。

狂潮背後的原因是，出現了讓人規律運動的強烈動機。

「臉書、Instagram 提供了運動自我展示的舞台，」體育大學體育研究所所長廖主民說，以前自己再怎麼辛苦健身，默默無人知；現在手機 App 能畫出跑步、騎車路徑，能打卡秀照片，能大範圍宣告我在運動，是推動這波健身風氣的一大力量。

難怪，名媛網紅以前自拍炫耀穿戴名牌、文青名人過去打卡高調看展覽，饕客網友總愛狂拍美食，現在卻一個個加入了秀健康的行列。過去幾年台灣流行參加馬拉松賽，隨著熱度退燒，原有人潮流向健身房，自拍主題也由賽事變成完成重量訓練後，大秀 6 塊肌與馬甲線。

湯添進分析，過去數年來，運動科普知識讓人們普遍知道運動可預防失智、提高學習力與社交力、有助職場表現，加上社群媒體推波助瀾，塑造出這波運動等於流行時尚的氛圍，「運動健身可以展示出，第 1 我很健康，第 2 我有自律能力，第 3 我能自我挑戰不怕困難。」

但，理解運動的重要性，卻不代表能付諸實行，尤其，閒暇時間日益碎片化，想要克服惰性，更難。於是乎，為了解決這問題，全球健身房吹起了 M 型化趨勢。

Ｍ型化趨勢明朗

矽谷金主壓精品風，小七平價版冒出頭

M 的一端，是走時尚風的精品健身房，不論是在飛輪教室聽著 DJ 健身教練的指揮，隨著音樂踩踏衝刺；或是在 CrossFit（混合健身）工作室，為同學們打破個人上一次紀錄而互相喝采，以娛樂化、社交化，促使人持續運動不中斷。這類據點通常位於大都會區寸土寸金的捷運站附近，方便上班族隨時抽空前往。

M 的另一端則是平價健身房，坪數較小、服務較陽春，但不綁約、以分計費的低廉價格，讓人人可以負擔，讓健身時間可以彈性化、碎片化。地理位置通常位於社區，提供了「健身房就在巷口」的方便性，讓人很難再找藉口逃避健身。

反映在數字上，國際健康、運動與健身俱樂部協會（IHRSA）2017 年報告顯示，全球精品健身房會員人數 1 年內成長 15％，傳統綜合式健身房則下滑了 3％。新形態 M 型兩端的健身房，收費模式大多改用月繳、以量計價等模式，也大幅度解決了會員被倒帳的疑慮。

這趨勢吸引投資優步（Uber）和 Airbnb 等矽谷獨角獸企業的美國私募基金 TPG，將焦點轉投健身領域，購併高級飛輪健身房 CycleBar、精品划船機健身房 Row House。全球最大消費品私募基金 L Catterton 則投資美國頂級健身房 Equinox。

傳統健身房中，平價業者一枝獨秀逆勢成長。美國平價健身房 Planet Fitness 藉由月費十美元（約合新台幣 300 元）的低價策略，快速擴張成為全球家數冠軍，今年 1 月創下分店數 1,500 家紀錄，店數與營收都較 3 年前成長 5 成以上，目前股價已是 2015 年掛牌時的 3 倍。

在台灣，台北東區目前是精品健身房的一級戰區。知名台語歌手李愛綺（原藝名李嘉）的老公，今年 5 月新開了配備酒吧與咖啡屋的私人招待所風格健身房 The Key；綠營大老吳乃仁之子吳怡翰，去年引進了美國格鬥品牌 UFC GYM；時尚飛輪健身房 Space Cycle 今年初獲得阿里巴巴台灣創業者基金投資，最為風光。

今年 6 月，7-Eleven 在台北推出了免綁約健身房，象徵台灣平價健身風潮起飛。加上台北、台中、高雄也都冒出了「1 分鐘 1 塊錢」的社區型超划算健身房，逼得台灣最大健身連鎖業者 World Gym，推出 Express 平價新產品線應戰。

換句話說，這波風潮不只讓台灣高收入族群健身形態換了個風貌，也吹向尋常百姓家。

18 歲以下族群成長最快

兒童體適能、銀髮課程詢問度高

當健身門檻變低，參與的年齡層也被拉寬，IHRSA 報告指出，過去 4 年健身房會員成長最快的年齡層，是青少年與銀髮族。尤其，18 歲以下的會員成長最快。

對此，健身工廠總經理陳尚文最有感觸。他說，以前是學生加入健身房後被父母壓著來解約退款，現在則是父母主動打電話幫孩子問：這年紀可以加入嗎？健身工廠在去年 2 月首度推出兒童體適能俱樂部，1 個月收費近 4,000 元，比大人還貴，卻已吸引了超過 1,200 名小會員。

台灣的銀髮族則正開始擁抱年輕人在玩的重量訓練。「銀髮族更應該訓練肌力，」湯添進指出，台灣銀髮族跟日本一樣，只知道從事健走等有氧運動，卻缺乏肌力訓練，導致肌肉越來越少，容易跌倒。現在，體育署已著手培訓師資，除了台北已有專屬重量訓練課程，就連屏東，也出現只收 55 歲以上銀髮族的 CrossFit 專班。台灣要出現如歐美「筋肉爺爺」、「馬甲奶奶」網紅，指日可待。

有了需求，消費市場明顯轉變。今年暑假來到《商業周刊》實習的學生，讓我再次認知到健身潮有多狂。這位有健身習慣的同學說，考慮與朋友創業賣健身餐。

雖然健身潮還沒影響到台灣的牛排館，但在餐飲業，已帶來健身餐百花齊放現象，包括由網紅健身部落客創辦的 Nisoro、健身品牌 iFit 推出的 iFit meal，還有以健身男性為目標族群的肌肉海灘，提供冷凍盒餐或新鮮熱食外送。嗅覺靈敏的食品大廠如愛之味，今年 6 月推出全新豆奶產品，也以健身補充高蛋白為主打訴求。

健身餐、運動服飾熱賣

教練身價鍍金，高手月薪 10 萬起跳

衣著的趨勢更為明顯，今年九合一大選中，健身服儼然成了新競選戰袍。挑戰台北市長的丁守中穿著全套品牌運動裝，拍影片示範消除鮪魚肚；北市議員高嘉瑜也在臉書貼出全套專業慢跑服照片，戰力滿點的回應政治口水戰。這也難怪，過去幾年阿迪達斯（Adidas）、lululemon 的時尚運動機能服熱賣，老牌子的 Nike 公布今年第 1 季財報，就以運動服飾類別營收成長率最高。

型男美女玩運動風穿搭，婆婆媽媽們則熱情擁抱無鋼圈運動內衣。社區型量販店愛買的經驗頗具代表性，愛買公關經理王佳慧指出，今年其女性運動內衣銷量較去年大增 1 倍，走運動風的亮色系、具吸濕排汗功能的男女外著，也比往年成長 3 成。平價時尚品牌優衣庫（Uniqlo）今夏有不少據點，因應買氣，將運動機能衣擺滿了一整面牆，櫃位面積大勝往年。

整個趨勢最顯著的影響，莫過於健身教練在台成為高薪的性感職業。「以前大家的印象是武夫，現在是型男。」健身器材零組件大廠祺驊專案經理楊智誠觀察。

健身教練過去以體育系畢業生、健美運動愛好者為主，如今，有越來越多不同背景的人投入，例如，曾任第一金投信王牌業務，號稱「台灣鄭多燕」的 47 歲美魔女 Linda 林慧君，就改當起全職教練。

「位於前段班的教練，月薪絕對是 10 萬元起跳。」UFC GYM 董事長吳怡翰舉自家經驗為例說，這薪水絕對可以打趴許多行業，自然吸引文武全才加入。

產業循環曲線上看 10 年

VR 遠距、智慧裝置，再造新藍海

只是，擁抱狂潮之餘，得要釐清，它會如蛋塔般短線，還是真能走得長久？

健身器材製造大廠岱宇執行長丁平頤，以長期觀察歐美市場的經驗分析，健身房通常以 7 到 10 年為一個循環，「是個很久的 Cycle」。他說，從目前全球健身器材銷售趨勢來看，並沒有放緩。

IHRSA 數據也顯示，台灣健身房會員約為 58 萬人，人口滲透率為 3％，遠遜於美國的 19％與歐洲的 10％，也輸給香港、新加坡的 5％，有很大的成長空間。

將時間軸拉長，更新形態的遠距型、智慧型健身商機正等著接棒。美國新創公司 Peloton 推出搭配螢幕在家跟著教練指示踩飛輪的健身課程，大受歡迎，開啟了健身遠距市場的先河，這樣的服務還能靠 VR（虛擬實境）再進階。

在宏碁的門市體驗中心，我戴著 VR 頭盔，騎飛輪玩西部牛仔套繩、追擊敵軍坦克，雖然頭盔有點悶，但不知不覺就超越了平常踩腳踏車的速度，而這套設備已賣入香港、新加坡的健身房。

商研院數創中心主任范慧宜觀察到，雖然 VR 仍有設備笨重、悶熱的問題待克服，但這些早早投入的業者，寄望透過 VR 的臨場感與趣味性，讓使用者持續運動。

台灣業者也密切追蹤智慧化進展。楊智誠舉德國 Milon 產品為例，先徹底掃描使用者的身高、體重、腳長、肩寬等數據，由教練輸入運動處方，使用者只要在智慧健身器材上插入個人晶片卡，就能自動調整坐墊、載入課程，在無教練指導下完成健身。

IHRSA 公布去年全球健身房營收總計達 872 億美元（約合新台幣 2 兆 6 千億元），會員總數來到了 1 億 7 千多萬人，並預估 2030 年將可成長至 2 億 3 千萬人。沒想到，為了幫懶得動的人類與惰性奮戰，竟衍生出這麼龐大的產值，而這還不含以後可能新開出的遠距健身藍海商機。

誰能料得到，下次我的高中同學會，也許會是一群人一起在跑步機上奮鬥，或是在格鬥課程中對打，更也許，在飛輪遊戲的 VR 風景中，大家遠距邊騎車運動邊聊天的日子，很快就會到來！

【延伸閱讀】

健身人口續增，產值衝破 2.6 兆！

・全球健身房會員數 1.74 億人

全球健身房產值 872 億美元（約合新台幣 2.6 兆）

會員數逾 1.74 億人，2030 年估達 2.3 億人

・健身房數量 3 年增幅 119%

台灣健身房 369 家，3 年成長 119%

營業額 78.7 億元，3 年成長 95%

・台灣健身房會員占總人口 3%（成長空間大）

比香港 5.85%、新加坡 5.8%、美國 19%、歐洲平均 10% 都還低

・台灣規律運動人口比率 33%

台灣規律運動人口比率僅 33.2%，35~60 歲忙於上班、養育小孩，最不愛運動

資料來源：IHRSA、教育部、財政部

整理：蔡靚萱

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來源：《商業周刊》 1606 期

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