2018台泥集團大豐收

【撰文／陳子榕】

台泥集團中包括台泥、中橡 (台泥持股 8.78%)、及信昌化 (台泥持股 41.65%)，集團的事業版圖在辜成允的播種、耕耘，張安平重心在雲品 (2743) 餐飲集團，2017/1/23 辜成允意外在晶華飯店跌倒過世，妹婿張安平不得不接手，2017/7/31 由專業經理人匯豐銀行李鐘培擔任台泥總經理，交出了好成績。辜家第四代，辜振甫長孫、辜啟允長子的辜公怡，今年 6 月底正式接掌信昌化、中橡董事長及台泥副董事長，台泥集團未來在辜公怡領軍、張安平、李鐘培輔佐，走向水泥、環保、能源領域的多元永續發展，至今成績漂亮。

集團營收、獲利、市值今年大成長

今年的集團營收到 7 月份已達 913 億，全年估約 1600 億，高過去年的 1316 億；獲利方面，前 7 月集團獲利 125.5 億，也已經超過去年的 122.7 億；而集團股價的總市值約 2540 億，比去年底的 1906.3 億高出三成。大陸海螺水泥 (600585) 第一季獲利達人民幣 21.53 億，年成長 1.2 倍，之前預告上半年淨利潤將成長 80%-100%。而台泥 (1101) 去年私有化台泥國際，今年將百分之百認列大陸轉投資的業績，根據中國水泥協會的水泥行業去產能行動計畫 (2017～2020 年)，預計四年內可望減少水泥熟料產能 39270 萬噸，還將關閉水泥粉磨廠 540 家。中國除了水泥產能過剩逐漸好轉之外，也開始傳出強強聯合聲浪，預期企業之間將合併重組，進而整合產能，將可更有效的降低產能過剩問題，有利台泥在大陸的經營。

水泥報價成長 台泥獲利大成長

為償還轉投資的海外子公司銀行借款，降低融資成本，台泥在 7/30 日完成發行 5.49 億美元的歐洲存託憑證；此次發行歐洲存託憑證，是台泥自 1962 年上市以來第一宗國際股權資本市場發行案，透過國際資本市場發行，不但接觸更多元的投資人群體，也可引入國際專業機構投資人。此次台泥發行的歐洲存託憑證，總數達 8750 萬單位，等同台泥普通股 4 億 3750 萬股，每單位訂價為 6.27 美元，每股約 38.4 台幣元，從 8 月 3 日起在盧森堡掛牌上市。這次發行歐洲存託憑證除了是台灣過去 5 年來發行規模最大的海外籌資案，也是台灣水泥相關產業 2010 年以來，及亞太區水泥產業 2017 年以來，發行規模最大的股權籌資案。

此外，政府推出前瞻計畫工程陸續釋出，增加水泥需求，提升台泥的獲利提升，Q1 稅後淨利年成長達 2.54 倍、EPS 為 0.69 元，其中水泥本業獲利更是大幅提升 11.86 倍，至 28.84 億元。Q2 每股純益 1.51 元，創下 10 年新高，優於市場預估，累計上半年每股賺 2.14 元，已超過去年的 2.03 元；下半年在大陸的持續進行淡季停窯檢修下，水泥報價持穩，預期 8 月下旬水泥報價將開始走揚。另外，受中美貿易戰的影響，大陸官方為維持經濟成長率 6.5%，預期將會擴大基建投資，刺激水泥需求，全年每股純益上 4 元，比去年的 2.03 元近倍數成長。台泥股價今年來漲幅 13.5%，比大盤指數的 0.5％來的好。近期雖因 GDR 套利賣壓，但預期即將消化完畢，後市看好，值得留意。

本業及轉投資挹注獲利 中橡 P/E<10

中橡 (2104) 為全球第五大碳煙廠，在大陸同樣受惠環保稽核，供需漸趨平衡，加上原料指標煤焦油價格上揚，大陸碳煙報價調漲，印度則因下游輪胎產能開出而順利轉盈。此外，中橡也將斥資 1.55 億美元與 5200 萬美元，對印度與美國子公司增資，其中印度廠將分三階段擴充至 45 萬噸，而為了因應需求，將辦理現金增資 1.8 億股。今年啟動轉型控股公司的計畫，分割旗下碳煙、生技事業，之後將更名為「國際中橡投資控股」，其中碳煙林園廠相關業務分割給林園先進公司，生技事業則分割予新設立的全循環公司，分割基準日為 10/1 日。

來源：《萬寶週刊》 1295 期

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