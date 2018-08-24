亞太市場動盪 高盛關閉香港和東京的對沖基金

亞太地區市場動盪，高盛也有點 hold 不住了。

彭博社援引知情人士稱，高盛亞太區兩家對沖基金因業績不佳被關閉。

報導稱，這兩家對沖基金位於香港和東京，主要業務為股票，總資產為 14 億美元，由高盛合夥人 Ryan Thall 和 Hideki Kinuhata 負責管理，是高盛投資合夥人（GSIP）旗下項目。GSIP 擁有約 40 億美元資產，其中大部分是私募股權或風投。

英國《金融時報》稱，其中一家 Oryza Capital 基金管理資產近 5 億美元，專注於亞洲股市，今年回報率為 0.6%。另一家 Global Long-Short Partners 基金，業務主要分為兩個部分，包括上市股票和私募股權投資，該基金的公共部分將被關閉。

對沖基金數據提供商 HFR 總裁 Kenneth Heinz 表示，在全球貿易局勢惡化，投資者風險偏好降低的背景下，亞洲股市的拋售和新興市場貨幣的大幅波動，使基金經理面臨着一個充滿挑戰的環境，第二季一直在煎熬。HFRX 亞洲（日本除外）對沖基金指數，第二季下跌 5.43％。

近年來，對沖基金行業增長困難。根據對沖基金研究（Hedge Fund Research）的數據，去年客戶的資金總額為 98 億美元，是自 1998 年以來最少的。

亞太地區股市中，中國股市年初至今下跌近 18%，是全球表現最差的股市之一。此外，人民幣兌美元匯率也有所下滑，年初至今已下跌約 5.3%。

此外，香港恆生指數和年初最高點相比，至今也下跌近 17%，港元兌美元匯率也屢屢觸及弱方兌換保證。日經 225 指數和 1 月初高點相比，也跌去約 6.8%。

而且，聯準會帶頭進行金融緊縮，美元進入強勢周期，導致資金流亞太地區，亞太國家貨幣普遍承壓，更加劇了新興市場投資者的問題。

美元指數今年 2 月以來進入上行周期，近期升至 13 個月高位，最高觸及 96.99，惹得美國總統川普屢次在社交媒體上公開抱怨美元過於強勢。根據 BMO Capital Markets 集團對美國商品期貨交易委員會數據的分析，對沖基金廣泛將對美元做多倉位增加至自 2015 年底以來的最高水平。