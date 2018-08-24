【統一證券】盤前分析－上攻無量弱勢反彈，保守操作切勿追高

◆盤勢分析

美中貿易協商雖中國官員指出於相對緩和情勢下，或願意落實部分清單要求，但本次貿易談判層級較低，難使貿易戰就此落幕，新興市場上檔壓力仍重；且聯準會會議紀要立場偏鷹，強勢美元依然不利台股表現，操作謹慎為宜。對於台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部分。聯準會於 8 月份會議紀錄中，多次提及美國經濟以強勁速度成長，貨幣政策立場仍寬鬆此一措辭將很快不適用，明顯暗示了九月份會議將再度升息一碼；在升息預期使美元強勢格局延續下，恐對新興市場短期後勢造成顯著壓力。

第二、雖美中於近兩日進行貿易談判，但昨日中國商務部發表談話，就美國對 160 億美元的中國產品加徵 25% 關稅堅決反對，並以同樣對美的 160 億美元之美國產品加課 25% 關稅做回擊，顯現兩強貿易糾紛仍無明顯緩和跡象，恐使近幾日成交量能均下滑至一千億人民幣水準之中國股市，延續低迷態勢。

第三、技術面觀察。昨日加權指數延續反彈格局出現中紅 K，但成交量能仍然不足千億，顯現市場觀望氣氛濃厚；當前 10 日線、月線均呈下彎，且指數面臨半年線壓力，在上檔積累套牢賣壓沉重下，不易迅速突破，應謹慎操作。

第四、盤面觀察。昨日受沃旭能源公佈離岸風場獲選，風電題材類股均強勢走揚，世紀鋼、亞力、上緯投控、大亞、新光鋼、中鋼構等漲幅均達 3% 以上；紡織族群持續成為資金避風港，遠東新、新纖、利勤等個股帶量走高；在中國限排政策帶動轉單預期下，PCB 族群走勢強勁，華通、燿華、欣興、健鼎等股價表現均較大盤強勢。