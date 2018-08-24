友邦保險(01299-HK)新業務價值增長17% 股息29.2港仙

友邦保險(01299-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月的主要財務指標均錄得雙位數字增長。新業務價值增長17%至19.54億美元(不包括我們在香港2017年上半年表現特別強勁的零售獨立財務顧問渠道業務)，新業務價值增長24%，年化新保費增加9%至32.52億美元，新業務價值利潤率上升4.4個百分點至59.5%。

於2018年上半年，香港的新業務價值大幅增長10%至7.96億美元，代理及銀行保險渠道表現均非常強勁。高利潤率的保單銷售雖然導致較低的12.52億美元年化新保費，但新業務價值利潤率增加至62.2%。友邦保險於中國的全資業務再次成為我們於2018年上半年增長最快的業務，其中新業務價值增長37%至5.56億美元，主要由銷量上升所帶動。

稅後營運溢利上升14%至26.53億美元，內涵價值營運溢利增加19%至41.52億美元，內涵價值營運回報上升70個基點至17.0%。中期股息增加14%至每股29.20港仙。友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，增派2018年中期股息14%，反映友邦保險強勁的財務業績及對集團前景的信心。

內涵價值權益為536億美元；內涵價值為520億美元，較2017年12月31日的數字上升12億美元，期內產生的基本自由盈餘為24.97億美元，按可比基準計算上升11%，自由盈餘為137億美元，集團主要營運公司AIA Co.按香港保險業條例基準計算的償付能力充足率為458%。



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