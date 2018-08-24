美股盤中─擔憂貿易戰 道瓊下跌逾120點 川普法律問題亦屬利空

中美貿易戰持續，加上川普總統法律問題的擔憂重燃，美國股市週四中場下跌，道瓊一度下跌逾 120 點。

台北時間 00:28

道瓊工業平均指數下跌 67.61 點或 0.26% 至 25665.99。

Nasdaq 指數上漲 9.34 點或 0.12% 至 7898.44。

S&P 500 指數下跌 1.47 點或 0.05% 至 2860.35。

美國對 160 億自中國進口商品提高關稅，週四生效。北京隨即對 160 億美元美國商品提高關稅，進行報復。

美國與中國週三開始展開談判，週四持續進行。但因川普總統說，他對談判的期待不高，分析師因而亦未抱太多希望。

華爾街亦擔憂川普的法律問題。川普的前私人律師柯恩對八項指控認罪，包括逃稅，政治獻金，對金融機構做了不實陳述。柯恩還承認在川普指示下，付錢給了二位女士。

此外，川普競選團隊主席馬納福特亦被認定有罪，罪名亦為八項。

這些法律問題，讓人懷疑川普是否還能守住寶座。川普在接受 Fox and Friend 新聞台訪問時說：「如果我被彈劾，股市將會崩跌，每個人都會非常窮困。」

分析師說，股市似乎並未太過在意川普的法律問題。美國股市週三反彈，顯示 2018 年不是 1974 年。1974 年，尼克森總統因遭遇彈劾威脅，被迫辭職，油價上漲，利率走高，股市受到壓力。現在則利率偏低，美元強勁，企業獲利亦良好，提供了股市支撑。

美國今日公布上週初次申請失業金人數減少 2000 人至 21 萬人。分析師預估為上升至 21.5 萬人。

美國央行官員一年一度的 Jackson Hole 經濟論壇週四開始舉行，將討論未來的貨幣政策。Fed 主席鮑爾週五將在論壇上，發表演說。