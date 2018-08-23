百盛集團(03368-HK)轉盈1765萬元 不派息

百盛集團(03368-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收益為人民幣21.58億元(單位下同)，同比增加1.73%，母公司所有人應佔溢利為1765萬元，去年同期虧損445.8萬元，每股基本盈利0.007元，不派息。

集團銷售所得款項總額77.53億元，較去年同期下降4.6%，主要因2017年關閉門店所緻。2018年上半年同店銷售略微下降1.5%。鞍山百盛於2018年4月因火災而關閉24天，同店銷售將其業績反映在内。撇除該影響，2018年上半年同店銷售小幅下降0.7%。

此外，集團整體銷售毛利率保持在21.5%的韌度，而2017年上半年取得21.6%。2018年上半年的經營利潤為1.26億元，較上年同期增加78.7%。

集團的商品銷售總額為約62.67億元，特許專櫃銷售佔其中約82.2%，餘下17.8%則來自直接銷售。化妝品與配飾類别佔商品銷售總額約47.7%，時裝與服裝類别佔約43.6%，餘下的家居用品與電器類别以及食品及鮮貨類别則分别佔商品銷售餘額的約2.9%及5.8%。集團商品銷售毛利率(綜合特許專櫃銷售傭金及直接銷售的毛利率)與2017年上半年相比下跌0.1%至16.%，主要歸因於商品結構變化與激烈的促銷競爭。

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