紐約匯市—中美新關稅啟動 美元溫和止跌 市場等待Fed消息 澳元、蘭特走貶

週四 (23 日) 交易，中美新一輪懲罰性貿易關稅啟動，彼此對價值 160 億美元進口貨品徵收 25% 關稅，讓具有避險投資性質的美元受惠。同時，Fed 年度會議於今日開始，投資者等待消息。美元在連跌 6 日後，第 7 日總算止步，兌澳元和南非幣蘭特等走強。

ICE 美元指數上升 0.6% 至 95.679，本週迄今仍有 0.5% 跌幅，但長期趨勢仍正面，今年迄今升幅 3.8%。

WSJ 美元指數上升 0.7% 至 89.80。

前一日，在 Fed 最新會議記錄公布後，美元受到壓力，因該記錄雖然支持近期升息，卻也表態擔憂美國的貿易政策。

此外，川普的私人律師和前競選經理雙雙被判有罪，恐影響川普政治力量，也被視為美元阻力之一。川普接受《Fox & Friends》專訪時甚至稱，他如果遭彈劾，市場將會崩潰，「大家都會變得非常貧窮。」

中美官員的貿易談判將於週四繼續進行，但多數分析師不認為雙方能取得多大進展。

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，這初步談判「已經到了第二天，看起來不太可能產生太多進展，因為考量到川普總統目前的政治困難，不太可能想再多做什麼讓步。」

美元兌離岸人民幣上漲 0.51% 至 6.8748 人民幣。

但美元今日走勢相較溫和，巴克萊貨幣策略師 Juan Prada 表示，「市場正在等待 Fed 年度央行長會議的結果。」Fed 鮑爾預計週五會議結束後發表談話，預期將示意繼續升息，因為失業率已降至 3.9% 且通膨目前接近 Fed 的 2% 目標。

南非幣蘭特

南非幣重貶，係因川普發推特文提到，他要求國務卿 Mike Pompeo 仔細研究南非執政黨非洲民族議會 (ANC) 的土地改革提案，包括「土地與農地充公和徵收，以及農民遭大規模殺害」。

南非政府則同樣以推特回應，稱政府「完全反對這種狹隘的看法，這只是要分裂我們的國家，並提醒我們曾經歷的殖民歷史。」

南非幣蘭特兌美元大跌，1 美元自前一日的 14.1634 蘭特上升至 14.4281 蘭特，今年迄今美元兌蘭特已上漲 16% 之多。

在澳洲總理 Malcolm Turnbull 日益加劇的政治危機中，澳元成了已開發市場貨幣中表現最糟糕者。

澳元兌美元自前一日的 0.7352 美元下降至 0.7245 美元，達 6 日低點。

FXTM 市場策略長 Hussein Sayed 表示，「在多位部長罷官辭去，讓 Turnbull 陷入領導風險後，澳洲政治的不確定性已讓澳元大幅貶值，在這些問題解決前，預期澳元仍會處於壓力之下。」

投資者評估英國對無協議脫歐的臨時計畫細節，英鎊兌美元下跌，自前一日的 1.2914 美元下降至 1.2810 美元。

但歐元兌英鎊持平在 0.8985 英鎊的水準。

分析師警告，如果在明年 3 月 29 日英國脫歐最後期限之前，沒有就未來英國和歐盟間關係達成協議的話，恐怕會打擊市場情緒，並對英國經濟產生壓力。

CMC Markets 市場分析師 David Madden 表示，英鎊自 4 月以來一直處於下行趨勢，倘若看跌行情繼續，恐怕會朝 1.2590 邁進。