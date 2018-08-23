〈陸輪胎廠倒閉潮〉美中摩擦加劇所致 正新、建大喜迎轉單

中國輪胎大廠山東永泰因不敵產業環境不佳以及美中貿易戰的衝擊，公司破產遭清算，市場預期在中國環保法規趨嚴，以及美國上調關稅夾擊下，恐引發陸輪胎廠「倒閉潮」，屆時國內輪胎業者正新 (2105-TW)、建大 (2106-TW) 可望迎來轉單效益。

近年隨著中國輪胎業產能嚴重過剩，歐美市場加大對中國輪胎的反傾銷、反補貼力度，中國輪胎行業進入蕭條期，近一年山東就有 30 多家大陸輪胎廠退出。

建大認為，陸廠退出將有助市況逐漸好轉，且因美國對陸第三波制裁可能上調至 25%，勢必將陸廠出口產生更大的壓力。

公司也透露，正在跟多家因美中貿易戰而有意轉單的客戶接洽，且在中國輪胎產業重整之下，可望再迎來另一波轉單效益。

建大目前 PCR(轎車胎) 的產線已經拉回台灣，摩托車以及自行車等小胎則在越南、印尼等地生產。

正新也在日前的法說會指出，近年來中國大陸陸續新增輪胎產能，對市場造成衝擊，但在環保法規趨嚴、美中貿易加劇情況之下，將引發陸廠倒閉潮，公司可望受惠。

正新在中國大陸共有 7 座生產基地，包括轎車胎、卡車胎、自行車胎、內胎等布局齊全。

此外，供應輪胎原料簾布的福懋 (1434-TW) 總經理李敏章於今 (22) 日法說會後受訪時指出，在中國廠商陸續退出市場的情況下，將有助輪胎產業供需重返健康的狀態。