傳統製造業的“創新因子” ——彩虹新能源中期多賺近6倍

彩虹集團新能源股份有限公司（00438-HK）於2018年8月23日公佈其截至6月30日止6個月期間之未經審核的中期業績。報告期內，集團實現歸屬母公司淨利潤2.02億元（人民幣，下同），較2017年同期增長5.82倍；每股盈利0.09元，較去年同期0.013元增長592%，不派中期股息。

被問及利潤大漲的原因，彩虹新能源總經理兼執行董事鄒昌福表示，2018年集團主要發力太陽能光伏業務，收入較去年同期增長51%，產品良品率不斷提升，穩定在85%以上，走在同行業前列。目前及未來，集團會更注重新材料業務，其整體經營勢頭發展迅猛，產銷量同比增長30%以上。

鄒昌福續指，彩虹新能源通過節能降耗及精益生產的方式降低了成本、提升了毛利率。期內，彩虹新能源毛利1.85億元，較去年同期增長91%；毛利率從2017年的10%升至16%。同時，集團通過轉讓珠海彩珠實業有限公司51%股權取得投資收益1.44億元。

在我國傳統製造業普遍遭遇困境且中美貿易不斷摩擦的背景下，彩虹集團董事長司雲聰表示，投資者可中長期看好彩虹新能源，集團直接出口韓國與馬來西亞，故受貿易戰影響較小。他有信心，一兩年以內彩虹新能源可達到行業領先地位。

文：夏雨辰

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