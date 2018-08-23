【日盛投顧】量縮緩步走高

◆盤勢分析

1. 全球等待中、美貿易談判結果，晨間亞洲股市呈現平盤小幅震盪。台股早盤以小高盤開出，隨即在 10850 附近震盪，但盤中陸、港市場表現不佳與市場追價力道薄弱，指數維持在平盤附近窄幅波動，臨近尾盤亞洲股市逐漸回穩，最終以最高點 10,863.13 作收，上漲 58.93 點，漲幅 0.55%；OTC 指數下跌 0.16%，收在 141.00 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小紅 K 棒，指數沿五日線緩步走高。

(2) 量能：成交量能連續兩天低於千億元水準，上攻量能不足。

(3) 技術指標：日 KD 指標低檔黃金交叉向上，MACD 底部翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 23.42 億元；外資 32.43 億元、投信 + 1.24 億元、自營 - 10.25 億元。

電子中小型股整理待變，傳統類股輪動

1. 電子類股

PCB：新產能挹注，5439 高技 7 月營收年增 12.44%，3Q18 營運增溫，股價創掛盤新高；2316 楠梓電營收回復正成長，股價低於淨值連續兩天上揚。5340 建榮連續多次整理，股價再度轉強；此外，2368 金像電、2367 燿華、3037 欣興、8046 南電、2313 華通等周四股價漲幅皆有 4.5%。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵：族群走勢整齊，鋼品報價看漲，龍頭 2002 中鋼創波段新高、2014 中鴻與 2027 大成鋼股價維持高檔震盪；具備風電題材的 2013 中鋼構、2023 新光鋼股價底部轉強。

(2) 紙類：1904 正隆 2Q18 獲利優於預期，近期三大法人連續買進，股價再創波段新高；帶動 1909 榮成、1907 永豐餘股價上漲超過 5%。

(3) 紡織：聚酯淡季不淡，3Q18 營運看俏，1402 遠東、1409 新纖周四爆量上攻；下游成衣廠 1477 聚陽股價高檔震盪。

(4) 食品：時序進入中元節與中秋節銷售旺季，1210 大成、1216 統一股價量出轉強。