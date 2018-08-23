〈民生消費系列法說〉新天地下半年維持前年同期水準 戶外婚禮場地明年Q1登場

連鎖宴席業者新天地 (8940-TW) 今 (23) 日在證交所召開法說會，董事長王玉雲透露，除目前的 10 個據點，預計明年初將在桃園開出旗下首個戶外婚禮宴會場地，同時，已開出 2 個餐飲新品牌，平均客單價在 300-600 元上下，藉此持續將老字號品牌年輕化，以吸引更多年輕客群；下半年則維持 2016 年下半年水準，表現將較去年成長，其中宴會訂單穩定，上海新天地則力拚全年轉盈。

執行長黃彥中進一步說明，桃園新據點擁有 3000 多坪草地，一次可承辦 200 桌的宴席，是與當地建商以合資公司方式經營，由新天地持股 51%，若開出後大受消費者肯定，後續不排除在各地找尋適合的戶外場地擴大此經營模式。

就今年下半年來看，黃彥中指出，去年表現較弱，今年可望維持 2016 年度下半年同期水準，其中，宴會訂單表現穩定，力拚穩健中求成長；而上海新天地仍力拚全年轉盈。

新天地目前共有 10 個據點，包括新天地共有 4 家店 (本店梧棲店、台中市旗艦店、東區店、員林店)，雅悅 4 家店 (松山館、南港館、高雄館和台南館)，以及 1 家與薇閣旅館合資開出的萊特薇庭 (新天地持股 70%)、海外 1 家上海新天地，集團共擁有 2000 桌，在傳統嫁娶大日時，最多一天可服務 5-6 萬消費者。

其中，雅悅會館主打中小型精品化婚宴承辦，而最新成立的萊特薇庭則是走高端奢華路線，透過此 2 個品牌，滿足不同客群的宴會需求。

另一方面，為了持續接觸年輕消費客群，新天地已開出 2 個餐飲品牌 CUCLOS 和瀚熙軒，前者以法式輕食單點為主，客單價為 300-400 元，後者主打新台式人文飲茶，客單價設在 500-600 元。

黃彥中指出，2 個品牌餐飲未來將伺機持續展店，發展成新天地店中店也不難，不過，開店容易找點難，目前暫無確切的展店計畫。

新天地去年全年稅後虧損 2500 萬元，每股虧損 0.37 元，今年上半年已轉盈，稅後純益 1578 萬元，EPS 0.23 元。