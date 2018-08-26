自己發電自己用！低碳節能「綠」房子不怕斷電

撰文 / 今周刊呂苡榕

屋頂加裝太陽能板，自己發電自己用，是張水田的建設公司獨步台灣所推的低碳建築。張水田自從搬進去住之後，如今夏季同期耗能減少三成，省電效果一等一。

張水田用日本電磁導熱的 IH 爐煮著素水餃，五十五歲的他說自己吃素三十年了。等著水滾開的空檔，他邊提起鍋子邊介紹，「這爐子有自動斷電系統，不會空燒。現在失智這麼嚴重，萬一爐子開了，人卻忘記，肯定釀災。」

張水田是建築科班出身，從工地主任一路往上爬，二○○二年回台灣後，擔任低碳健康生活基金會執行長，身兼冠奕建設副董事長，始把防災、節能等概念導入建案，學起澳洲無火建築。

預防氣爆案複合性災難

無火建築相對安全

「但一開始推，我們同仁都怕這樣的房子賣不動，和一般人烹調習慣差太多了。」直到四年前高雄氣爆，張水田人在加拿大就接到同事電話，同事誇他早預料到天然氣潛藏公共安全問題，無火建築相對安全，「但我只覺得悲哀，要出事了，大家才會放在心上。」

無火爐具靠的是電力，在台灣，能源穩定性已是爭論不休的大問題，一個房子吃電這麼重，會不會耗能又不穩定？ 他拿出自己的電費單：一三年，他七月到九月用了二千瓩電力，瓦斯費一個月七百多元；搬進自家建設公司蓋的房子後，坪數增加，生活習慣與人口數不變，如今他夏季同期耗能只剩一千三百瓩，還少了天然氣費用。

問他怎麼能源使用不增反減？他拾級而上，到了頂樓，原來每戶樓頂都有四到五片太陽能板正反射著豔陽。樓房加裝太陽能板並不稀奇，這幾年政府補助太陽能發展，不少建築在設計初期便會把太陽能板放進去，但冠奕蓋的房子特別之處，在於把太陽能發電儲存起來，以直流電方式提供家戶使用，少了電力轉換運輸的耗損，能源效率高達一○○％。

張水田指著屋內和一般建築長得不同的插座說，那便是直流電插座。而樓頂的太陽能，就這樣接到自家裡頭直接用。

他嘆一口氣：「不如自己發多少用多少，不夠再用台電的，自己就是一個微型電廠，核電什麼的問題都沒有了。」

自家設微型電廠更省

太陽能設備約四年可回本

張水田說，雖然加裝太陽能等設備會墊高建築成本，但少掉天然氣瓦斯管線費用一戶四萬元和後續耗能支出，大約四年就回本了。且太陽能板還有廠商保固十年，維護也不用擔憂。

走出屋子外，每戶陽台都有種滿植物的薄層綠屋頂，就能讓室內溫度下降五度左右，減少室內空調的使用。

不僅太陽能板，張水田下一步預計要把「發電玻璃」和建材一體型太陽光電（Building-integrated photovoltaics），導入未來的建築中。

來源：《今周刊》 1131 期

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