S&P調研報告：澳洲黃金產量將創「世代新低」

標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 的數據顯示，由於金礦品位下滑，2022 年時黃金產量將下滑，在一些關鍵地區如澳洲與秘魯的產量，恐將下滑至「世紀低點」。

S&P Global 在其年度黃金報告《Gold Pipeline》指出，全球黃金產量在 2017 年創下高峰 1.065 億盎司，並預期在 2019 年與 2020 年再創高點，但之後由於金礦石的品位下滑，黃金產量預計將在 2021 年開始減少。

2017 年 - 2022 年全球黃金產量變化

該機構分析師 Chris Galbraith 寫道，「隨著新開採加速，並且資產穩定流向生產，我們預期黃金 2020 年產量，將進一步增加至 1.117 億盎司，但隨著新發現的金礦不足，產量將在 2021 年開始下降。」



該報告指出，全球黃金產量在 2022 年將下降近 15%，主因為金礦品位下滑，受影響最大的地區為澳洲和秘魯。一般而言，要符合礦商開發的經濟價值，每一公噸的純金礦礦石需含金約 2 克至 30 克。

Galbraith 指出，澳洲的黃金產量在 2022 年將跌至歷史新低 680 萬盎司，這代表著澳洲黃金產量將在 2020 年至 2022 年大跌 33%。澳洲為目前僅次於中國的第 2 大黃金生產國，S&P Global 預測澳洲 2019 年的黃金產量將達 26 年以來的高位 1025 萬盎司，產值前景變化驚人。

另外一個澳洲黃金產量將下跌的原因之一是，一些主要生產地區的礦山，即將結束生產週期，如位於 Agnew 和 St Ives 的礦廠。



祕魯部分而言，估計 2022 年產量將下降至 190 萬盎司，主要原因為自 2017 年以來，沒有新礦投產。

加拿大為少數黃金產量將大幅增長的國家，未來 5 年的黃金產量預估將較 2017 年產量成長 62%。西非的黃金產量預估亦將持續增長，可能將超車澳洲成為全球第 2 大黃金生產國。