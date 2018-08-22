〈分析〉人行守7？人民幣境內外匯率倒掛 空軍停損出場

人民幣一改先前跌勢，今 (22) 日中間價四天走升。在人民銀行上周四出手限制離岸市場人民幣流動性後，短短四個交易日累積漲幅超過 1200 個基點，讓先前大舉放空人民幣的對沖基金坐立難安，紛紛停損離場。

人民幣中間價今日中間價報 6.8271，較上一交易日上調 89 點，連續四個交易日走高。昨天離岸人民幣更一度觸及 8 月 10 日以來最高值 6.8193。自人行上周四要求上海自貿區各銀行不得透過同業往來帳戶向境外存放或拆放人民幣資金，限制離岸市場人民幣流動性之後，離岸人民幣至今累計漲幅超過 1200 個基點。

離岸人民幣近期走勢 (圖自新浪財經)

人行這項動作讓原本大舉放空人民幣的海外對沖基金對立難安，盛寶銀行外匯分析師 Ole Hansen 指出，上週四至今有許多高槓桿放空人民幣的對沖基金紛紛停損離場，甚至有對沖基金寧可被強制平倉，也不肯再追加保證金維持放空投資組合。這也反映越來越多對沖基金開始權衡，是否有必要繼續保留人民幣空頭部位。

對沖基金放空操作太激進

尤其過去幾天有不少對沖基金被強制平倉，就是因為放空操作過於「激進」。Hansen 指出，上禮拜二人民幣跌破 6.9 關卡後，不少對沖基金認為在土耳其里拉崩盤引發的新興市場放空熱潮興起，加上中美貨幣政策持續分化，預計人民幣很快會跌破 7 的整數大關，因此大舉調高投資槓桿，要不以 5-8 倍槓桿借入離岸人民幣部位拋售押注匯率快速下跌，要不就是在場外市場買入 7-14 天期、執行價在 7 上方的看跌人民幣期權衍生品。

這些人的如意算盤是，先是大舉放空人民幣，讓離岸人民幣再最短時間內跌破 7，再趕在人行出手前迅速獲利出場，也讓上週三離岸人民幣一度低見 6.9587，距離破 7 只差一步之遙。

只不過，人行早一步在周四就出手干預，迅速抽走離岸市場人民幣流動性，打得這些對沖基金措手不及。

境內外人民幣匯率出現明顯倒掛

隨著離岸人民幣這幾天持續走揚，也讓原先還打算保留空頭部位的對沖基金立場迅速動搖。加上人行出手干預後，境內外人民幣匯率出現明顯的倒掛。過去多數情況下，境外離岸人民幣匯率 (CNH) 始終低於在岸人民幣匯率 (CNY)，但上週四人行抽走離岸市場人民幣流動性後，過去 4 個交易日境外人民幣匯率比境內人民幣匯率高出逾 200 個基點，讓很多 = 對沖基金頓失方向。

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 全球外匯策略主管 Marc Chandler 分析，過去幾個月來，多數對沖基金主要透過「評估」離岸人民幣匯率跌幅是否較在岸人民幣匯率更高，「判斷」整個外匯市場人民幣下跌壓力強弱。但現在境外離岸人民幣匯率持續高於境內人民幣匯率，讓這些人少了放空人民幣的一個重要指標。

人行力守 空軍知難而退

再加上，這兩天美國總統川普再度對強勢美元開轟，引發美元走跌，也讓基金界擔心人民幣匯率可能重現去年 5 月以來的大幅反彈行情。儘管中美貨幣政策持續分化，美國聯準會 (Fed) 很可能在今年 9 月再度升息，不過基金放空人民幣的勝算越來越不高。人行近來的干預措施已經表明，若是人民幣再度跌向 7 的重要心理關卡，很可能再採取新的干預措施，這也是人民幣空頭最大的夢魘。

Chandler 表示，上述種原因有助大幅緩解離岸人民幣市場出清問題，先前離岸人民幣大跌主因是離岸市場有太多購匯盤和放空盤，如今這些對沖基金陸續止損離場，將讓離岸人民幣空頭壓力大減，可望重回雙向波動。

針對川普再度指責中國操縱人民幣匯率，抵銷美國關稅措施。人行貨幣政策司司長李波昨日出面回應，強調人民幣匯率是有市場供需決定，強調不搞競爭性貶值，也不會把人民幣匯率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動。

不過李波也重申，在維持匯率彈性的同時，也會堅持底線，在必要的時候以宏觀審慎政策對外匯供求進行逆週期調節，維護外匯市場平穩。