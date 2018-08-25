2025非核家園 如何打贏時間與污染的拉鋸戰？

作者：劉光瑩 圖片來源：王建棟

減少核電、提升再生能源佔比是全球趨勢，但台灣要在 7 年後實現非核家園，代價是什麼？不但從現在起每 4 天要蓋 1 支離岸風機、找 2 座陽明山國家公園大小的土地種太陽能、還得讓施工期 5 年以上的天然氣接收站如期完工。否則就得拉高燃煤發電，空污陰霾大增？能源轉型無法一步登天，該如何務實思考能源政策，穩健實現非核、綠能、穩定發電的理想？

「我認為台灣終究要走向非核家園，但不該堅持非得在 2025 年就達到，」台大醫院麻醉部主治醫師王明鉅穿著白袍受訪時，細訴自己對能源政策立場的轉變。

7 年前福島核災時，他跟著所有人一起反核。但去年 815 停電之後，他的立場逐漸鬆動。

「台灣身為孤島電網，我們不能沒有 Plan B，」王明鉅說，愈來愈多的民眾和他一樣改變了想法，具體而微點出自 2011 年福島核災後，台灣對核電最明顯的風向轉變。

有一群人甚至正在推動公投連署，主張廢除電業法中「核電機組在 2025 年前須全數停止運轉」的條文，保留核電作為發電選項之一，以確保穩定供電。王明鉅立即表態支持。7 月初連署後，還上臉書呼籲更多人響應。

不過幾年前，這個訴求恐怕還難以想像。《蘋果日報》6 月底一份民調指出，超過七成民眾擔心缺電，六成五民眾認為台灣目前不該放棄核電。今年 3 月的反核遊行，也是歷來人數最少，從 2013 年的 8 萬人，今年只剩 2 千人，反映出反核議題的退燒。

工商團體也表達憂心。6 月的美國商會白皮書點出，台灣能源供應成本與可靠性出現不確定性，強調政府應確保「持續、充足、價格穩定且有競爭力」的電力供應。

815 停電，凸顯缺電危機

怎會有如此變化？

遠因是氣候變遷。5 月底台灣用電量創史上新高。在氣候暖化，物聯網、AI、雲端等大量用電科技成為生活一部份，用電量恐將持續攀升。

近因，則是去年 8 月 15 日的大潭電廠跳電，全台近 7 百萬戶受影響。儘管此事件是人為疏失，仍引起各界對供電系統強烈不信任感。那時開始「缺電」成為日常詞彙。

過去 4 年，供電吃緊天數持續攀升，打個比方，好像公司存款不足，每天為了跑 3 點半，得到處勻支借款才能不跳票，讓人擔憂是否有餘裕面對如 815 的突發狀況。

蔡英文政府極具野心的能源轉型計劃：2025 年核一二三如期除役、核四不運轉、燃煤發電佔比降至三成、天然氣五成、再生能源兩成，在提出兩年後，遭遇到嚴峻而真實的挑戰。

根據計劃，再生能源要在 7 年內從佔 5% 到 20%，燃氣要從四成達到五成，儘管中油已簽了採購長約，但新的第三接收站一年多來持續卡關，是真實的阻礙。（見下表）

險阻重重的能源轉型，怎麼走下去？

時間和污染的拉鋸，有四大困境

世界趨勢的確是走向廢核，但各國都給了符合實際現況的時間表。目前台灣訂 2025 非核家園，以現在的進度，幾乎是難以達成。

「這是一場時間與污染的拉鋸戰，」聯華神通集團董事長苗豐強這樣評論台灣目前面臨的能源轉型挑戰。

2025 年，台灣將面對哪些能源供應風險？

首先，再生能源建置進入深水區。根據能源局數據，目前太陽光電全台累計裝置容量不到 2.2GW，要在未來 7 年內增為 9 倍（見下表），需要 2 萬 5 千公頃土地。但台灣地狹人稠。「容易做的地方都做了，接下來會愈來愈困難，」一位太陽能業界協理說。

第二，儲能技術雖持續進步，但價格仍高昂，無法迅速應用、補足再生能源間歇性。去年底，經濟部能源局宣布未來 8 年將投入 16 億，推動 25 件區域性儲能設備技術示範驗證計劃。5 月在金門的微電網儲能計劃，10.8MW 儲能系統，就要兩億元成本。

來源：《天下雜誌》 654 期

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