新機現身？蘋果開發環境Xcode 內驚見「iPhone xx」

距離 9 月蘋果 (AAPL-US) 最新旗艦機發布的時間越來越近，網路傳聞也越來越多，除了近期傳出 iPhone 將在 9 月 12 日推出，並於 9 月 14 日開始預購之外，最近外媒報導，蘋果開發環境 Xcode10 中赫然出現「iPhone xx」新機名稱，格外引人注意。

《9to5Mac》報導，開發人員 Guilherme Rambo 在蘋果 Xcode10 中意外發現 Xcode10 中內含「iPhone xx」新機名稱。

Xcode10 中內含「iPhone xx」新機名稱。(翻攝自：9to5Mac)

Rambo 深入研究發現，iPhone xx 關聯的處理器為 A10 晶片，這款廉價的 iPhone 代號為 LCP，型號為 N84，和 iPhone 7 與 iPhone 7 Plus 使用相同處理器型號，與先前盛傳 2018 新款 iPhone 規格將採用 A12 晶片並不相同。

iPhone xx 預估可能為 iPhone SE 的後繼版本。

因此《9to5Mac》推測蘋果今年不會發布 iPhone 20 或 iPhone XX，但小寫 x 的「iPhone xx」極可能是未來將推出的新型號占位符，市場人士預估可能為 iPhone SE 的後繼版本。

超級週期將再現？

市場傳出 iPhone 將在 9 月 12 日推出，並於 9 月 14 日開始預購。預計推出三款新 iPhone 也經過廣泛的報導，包括 5.8 吋 OLED 版 iPhone、6.1 吋 LCD 版 iPhone 和 6.5 吋 OLED 版 iPhone，規格將採用全新的 A12 仿生晶片。

據《Redditor》網站最新消息，中國對外空運已被蘋果給搶占，為期數週。

蘋果傳預訂中國近幾週所有非往美國的空運。(圖：Redditor)

一名 Reddit 網友近期發文表示：「我媽媽在報關行任職，他們已收到通知未來幾週，蘋果已經預訂幾乎所有中國往美國的空運。這項通知上註明著「產品發布…。」

這個消息尚未證實真假，但蘋果早有先例，早在 2014 年，蘋果公司首次推出更大螢幕的 iPhone 時，就曾出現一系列報導顯示，蘋果正租賃中國各地的空運，以因應 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 開賣初期訂單龐大的需求。

這並不能確保下個月會重現 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 超級週期，旦可以確定的是，2018 年的 iPhone 新機將比去年更實惠，更吸引更大的市場買氣。

採用 Face ID 的 6.1 吋新 iPhone 價格可能降低至 699 美元 (約台幣 2 萬元)，這款新機採用平價 LCD 並且不採用雙鏡頭模組，可說是經濟版的 iPhone X，但先前傳出量率過低，可能延至 10 月出貨。