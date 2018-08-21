〈蘋果遭降評〉新機傳9/21開賣 供應鏈營運加溫 但有二利空干擾

德國電信商透露，9/14 將開放蘋果新機預購、9/21 正式開賣，供應鏈營運動能可望加溫；不過美中貿易戰 2000 億美元關稅實行項目正舉行聽證會，蘋果產品是否被加徵關稅，後勢尚未明朗，且華爾街研究機構近期又下調蘋果評等，認為 iPhone X 已預支未來 2 年的換機需求，台廠如鴻海、和碩 (4938-TW) 等受惠程度多少，仍有不少雜音。

德國電信網站 Macerkopf 報導指出，有電信商透露，蘋果新機將在 9/14 進行首波預購。外界推估，蘋果發表會將在 9/12 舉行，新機將在 9/21 正式開賣。蘋果可能在發表會後一小段時間，如 9/18 推出最終版本的 iOS 12。

蘋果今年新款手機主要代工組裝廠包含鴻海與和碩，法人預估，LCD 版 iPhone 量產時間可能從 10 月開始，和碩將成為主要供應商，其餘兩款 OLED 版 iPhone 則由鴻海主要負責組裝。

不過蘋果新機近來受到美中貿易戰影響，外界關注是否可能調高關稅、轉嫁商品售價，或是壓低代工廠組裝成本，加上華爾街研究機構下調蘋果評級，認為 iPhone X 已經預支蘋果未來 2 年的換機需求，進而下調蘋果評級，不看好蘋果 2019 年營收表現。

美國 8/20 起將進行一連 6 天的聽證會，考慮對 2000 億美元商品課徵 10% 或 25% 關稅，將鎖定大量消費性產品，包含傢俱、電腦零件和行李箱等，外界擔憂包括蘋果產品如 Apple Watch、AirPods 耳機和 HomePod 音箱，甚至手機都可能受到影響。