〈天仁急拓海外〉多元化餐飲品牌齊發 越南據點今年將倍數成長

天仁 (1233-TW) 積極推動在東南亞市場的經營，並加速多元品牌餐飲的展店後，去 (2017) 年營運出現結構性轉變，其中海內外總店數出現黃金交叉，至 2018 年 7 月底海外 130 家，國內 104 家；天仁總經理林仁宗指出，繼新加坡據點在 7 月底加入營運後，越南的據點今年也將倍數成長。

林仁宗指出，天仁在越南的上半年為 16 家，至目前已達 18 家，預計在今年底越南據點數將進一步成長到 32 家。

在天仁積極推升品牌餐飲的經營之下，去年茶葉類占總營收比首度低於 50%；林宗仁指出，2011 年茶葉類營收占比降至 60% 以下，2017 年降為 48.7%，2018 年上半年為 47.81%。而台灣餐飲類營收也首次超越茶葉類，目前營收占比茶葉類與餐飲兩者比約 46% 比 47%。

目前天仁在東南亞積極拓展事業體，其中主要香港有 38 家店、澳門有 7 家店、越南到 8 月底將有 18 家店，至今年底將達 32 家店、新加坡目前有 1 家店，至今年底將握展至 2-3 家店、日本有 2 家店，明年預計將還有非中國地區的新據點完成開發問世。

林仁宗強調，天仁仍是朝發展成為台灣有意義的茶葉王國地位邁進，除了淘汰低端的茶葉銷售，開發台灣新茶區貨源，深耕台茶海外發展、引進國際主流茶品如德國的花草茶、大吉嶺紅茶等，在產能擴充與自動化升級方面，預計第 4 季再引進一部自動化包裝機。