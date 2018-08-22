亞信科技赴港上市 銷售人員人均70萬年薪

2018年8月20日晚間，亞信科技控股有限公司（下面簡稱“亞信科技”）向港交所遞交了招股書，申請在香港主板上市，中信里昂證券和花旗為公司聯席上市保薦人。值得一提的是，2014年，亞信科技宣佈私有化完成，在納斯達克退市。

海歸企業 中國互聯網建築師

1993年，田溯寧、丁健等留美學生在美國創建了Internet公司"亞信"。1995年，胸懷"科技報國"理想，田溯寧、丁健率公司主體回國，立志"把Internet帶回家、為中國做事，做中國最好的企業"，亞信科技（中國）有限公司正式成立，先後承建了包括中國電信ChinaNet、中國聯通CUNet、中國移動CMNet、中國網通CNCNet等六大全國骨幹網工程在内的近千項大型互聯網項目。亞信可以說為中國信息化建設作出卓越貢獻，被市場傳頌為中國互聯網建築師。 另外，田溯寧至今仍是亞信科技的主席兼執行董事，丁健為執行董事，高念書為亞信科技的執行董事兼首席執行官。

來源：招股書

三大電信運營商為客戶 收入佔比超90%

從招股書來看，亞信科技主要有倆大業務，一部分是軟件業務，在2015年、2016年2017年分别為42.8億元、45.1億元，48.2億元，分别佔營業收入的89.7%、93.0%和97.5%；另一部分是網絡安全業務，在2017年隻貢獻了2.5%的營業收入。軟件業務的主要客戶是消費者熟知的三大電信運營商以及中國鐵塔，在2015年到2018年第一季度，來自三大運營商和中國鐵塔在亞信科技持續經營收益中的佔比從87.0%增長到了96.6%。

來源：招股書

不好看的淨利潤

亞信科技去年盈利3.18億元，2016年虧損2.21億元；今年首季盈利7562.3萬元，去年同期虧損8649.7萬元。從招股書中可以看出不斷增長的成本是降低亞信毛利率的主要原因。成本在2015年至2017年分别約為30.0億元、31.8億元、32.8億元，呈現出了連年上漲的趨勢。成本中佔比最大的是員工成本，併且還有著不斷上升的趨勢，2015到2017年，亞信的員工成本為分别為17.4億元、17.1億元、21.3億元，分别佔總成本的36.6%、35.3%、43.1%。

來源：招股書

優渥的員工福利

另外一個有趣的現象是，亞信科技的員工福利可以說是非常優厚。截至2018年3月31日，亞信科技的員工數量為11221人，其中研發人員3648人，銷售人員341名。有趣的是，僅有341名員工的銷售部門，員工薪金福利達到了2.5億元，差旅招待費1億元，算下來人均有73萬元的年薪以及29萬元的差旅招待費，真的是年薪百萬不是夢。亞信科技在招股書中表示，2017年，亞信科技進一步優化整合了銷售及營銷活動，銷售及營銷員工人數有所減少。與之對應的是研發部門的薪金和福利，3648名研發人員在2017年的薪資約為3.69億元人民幣，人均10萬元左右。

來源：招股書

募集資金部分用來償還貸款

招股書中顯示，亞信科技募集來的資金主要有三個用途。一部分用來提升研發能力和拓展數字化運營服務，一部分用來償還貸款，還有一部分將用於戰略投資和收購。招股書中顯示，亞信科技有兩筆即將到期的可延期貸款，一筆是華美銀行的本金3400萬美元，於2018年10月30日到期，亞信科技準備將此筆貸款延期；另一筆是招商銀行香港分行的1年期貸款，本金9100萬美元，將於2019年2月14日到期。亞信科技準備償還的就是本金9100萬美元的這筆。

結語

近些年來，隨著互聯網行業的強勢發展，電信服務行業的語音通話以及短信等業務正在被互聯網流量所代替。亞信科技必須儘快做出改變，才能跟得上步伐，否則隻能做過去的中國互聯網建築師。從招股書中可以看出亞信科技轉型數字化運營的想法，但是從業績上可以明顯看出，亞信科技的數字化運營還處在胚胎階段。2017年，數字化運營服務的營業收入為4174.5萬元，隻佔亞信科技收入的0.8%。亞信科技想在數字化營運取得成就還需要更多的投入。

作者：呂品

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