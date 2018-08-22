中海油服(02883-HK)第三季經營成本面臨壓力

路透香港8月22日 - 中國最大離岸鉆井服務供應商--中海油田服務(02883-HK)(601808-CN)周三稱，今年上半年凈虧損與去年同期比較略為收窄，預料第三季工作量進一步增加，惟經營成本面臨壓力。

公告顯示，中海油服於2018年1-6月凈虧損3.75億元人民幣，上年同期虧損3.85億元。期內每股虧損0.0786元，收入則按年增長14%至81.4億元。

中海油服表示，第二季度，雖然國際原油價格整體表現向好，但油田服務市場競爭依舊激烈，大型裝備的使用率和作業價格尚未恢覆到正常水平，公司的新加坡子公司資產出現減值跡象。本次計提資產減值準備將減少公司利潤總額約1.23億元。

展望下半年，公司預計國際原油價格仍將保持持續震蕩，其所處的油田服務行業隨著油價的回暖和勘探開發投資的增加有望進一步緩慢覆蘇，有利於公司各板塊業務的發展。

“預計第三季度的工作量將較第二季度進一步增加，但由於部分客戶項目延遲、環保要求提高等因素也使得經營成本面臨壓力。”中海油服並稱，“公司將通過多種舉措，尤其是加強成本管控來實現更好的經營業績。”

中海油服H股今天收漲3.39%，報7.33港元；A股亦升0.67%，報10.57元。

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