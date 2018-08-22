攻商用市場 群創發表100吋16K顯示器模組

Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展覽會 8 月 29 日將登場，預期具高毛利及去化大量面板產能的公共顯示器 (PID) 也將是展場重要亮點，群創 (3481-TW) 今 (22) 日宣布，全球第一個最高解析度 100 吋 16K S-UHD 顯示器模組將正式亮相，TV 產業事業群總經理楊柱祥強調，16K 是超越技術極限的里程碑，另外還有多款高端電視顯示器模組將同步展出，鎖定高端商業應用市場商機。

群創表示，在國際賽事及商用市場成長趨勢下，看好公共顯示器 (PID) 的發表，也將是這次參展的重點產品，今年領先全球展出 100 吋 16K8K S-UHD 顯示器模組，採最新高速驅動顯示晶片，16K 高畫質搭配 100 吋超大尺寸的創新產品，不須採用多片小尺寸拼接，就可呈現大型電視牆的視覺效果，主要鎖定大型看板廣告等，商業用途廣泛。

另外，65 吋 8K Mega-Zone 顯示器模組則是準備搶進高階電視市場的產品，楊柱祥表示，去年推出 4K Mega-Zone 產品，今年 8K Mega-Zone 鎖定商用與家用市場，終端價格比 OLED 更親民，市場成長潛能可期。

群創表示，277 吋的電視牆主要鎖定行動會議室與戶外展區市場，同時也可運用在百貨公司、機場、商場、電影院等，商用顯示用途更廣；在精品市場布局上，全球第一個可量產光澤擬真顯示器 (Kirameki Display) 也將在顯示器展亮相，未來將搶攻公共顯示器市場。

群創第 2 季毛利率受到面板價格下跌的影響下滑至 8.8%，季減 4.8 個百分點，年減 16.1 個百分點，營業利益 6.5 億元，營益率 1%，季減 4.7 個百分點，年減 17.7 個百分點，本業維持獲利，但因提列未分配盈餘稅 27 億元，稅後損失 19 億元，每股虧損 0.19 元，終結連 7 季獲利；累計上半年稅後純益 10.07 億元，每股純益 0.1 元，勉強守住獲利。

法人指出，群創第 2 季本業表現低於預期，毛利率較預期的 10.2% 低；在第 3 季報價反彈下，大尺寸將可望呈現價量齊揚；由於商用等利基型產品較少，造成毛利率的表現較同業低，在電視平均尺寸增速減緩，中國面板廠擴廠不停的情況下，雖然 7 月報價 32-50 吋反彈 2-11%，但還是要關注後續能否持續增加面板利基應用領域。