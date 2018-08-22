同開祭庫藏股救股價 難擋斷頭賣壓再吞一根跌停

同開 (3018-TW) 近期股價連續重挫，雖然公司董事會決議今 (22) 日起 2 個月內，以每股 74 元以下價格，買回 1000 張庫藏股，用於轉讓員工，但仍止不住跌勢，今日再吞一根跌停，已連續第 6 支跌停，高達 1.66 萬張委賣張數高掛等賣，波段跌幅 46.67%，斷頭賣壓一觸即發。

同開今日仍然鎖住跌停價，跌到 36.85 元，本波段由 8 月 14 日的 69.1 元開始下跌，至 36.85 元波段跌幅已達 46.67%。證券分析師黃漢成指出，以同開的這種跌勢，融資斷頭賣壓一層又一層，對股價極為不利。

券商營業員指出，以目前自備款 4 成股票融資信用交易來看，目前 10% 漲跌幅交易制度下，若個股連跌 3 根停板，投資人即面臨融資追繳、甚至斷頭賣出的壓力，股價持續下跌，最甚者恐連自備款都拿不回來。

截至昨日為止，同開融資餘額高達 1.2 萬張，融資使用率達 80.55%，高融資使用率加上股價遭警示，已有自辦信用交易的券商考量風險，停止對同開的信用交易。

同開也公布最新獲利狀況，7 月稅後純益 100 萬元，加計上半年稅後純益 2895 萬元，前 7 月每股純益約為 0.4 元。

同開第 2 季營收為 4.65 億元，毛利率為 12.79%，優於去年同期的 8.93%，稅後純益 2238 萬元，年增 14 倍，單季每股純益 0.31 元，累計上半年稅後純益 2795 萬元，每股純益為 0.39 元。