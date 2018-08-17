同開：營運一切正常 看好下半年營運表現

機電工程與環保污泥處理大廠同開 (3018) 今日發表聲明指出，公司財務及業務情況一切皆在正常水準，尤其上半年獲利不但已較去年大增，目前包括機電、環保及科技事業三大版塊營運表現也一切正常，下半年起逐步展現成長成績，近日來受到有心人士刻意於市場散布不實消息影響，股價劇烈波動已造成全體股東權益之損害，經營團隊已積極評估相關對策，將以最快速度因應捍衛全體股東權益。同開第二季新事業體包括環保及新科技事業等營收占比已由去年同期的 7.9% 提升至 30.7% 水準，其中來自環保事業營收貢獻較去年同期明顯成長 2 倍。



此外，受惠於近年來政府機關加大取締非法處理、掩埋業者行動，同時廢棄物處理業者執業與擴產資格取得不易，使得處理需求長期保持需求大於供給態勢，提供同開環保廢棄物處理事業良好的接單環境，帶動觀音廠第二季污泥回收處理量自去年同期 5790 噸攀升至 8521 噸，創歷年單季處理量新高，帶動第二季營收及獲利表現齊翻揚，下半年營運可望持續成長。