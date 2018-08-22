保險業申請興櫃有通案基準 南山人壽將是首案

南山人壽已向金管會遞件申請興櫃，金管會主委顧立雄今 (22) 日表示，金管會已經針對有興櫃或上市櫃需求的保險公司，訂出一個通案審查適用基準，而南山人壽將成為適用通案基準的第一個案例，審查標準最快明日保險局就會對外說明。

南山工會理事長嚴慶龍今天率全體理監事約 40 人，手持「勞資爭議大，裁罰罰不怕，興櫃不能過」等標語到金管會陳情，嚴慶龍表示，南山工會為保障會員權益，在勞資爭議未解決之前，絕不支持南山人壽興櫃登錄、上市櫃的申請。

嚴慶龍表示，要求金管會與勞動部應嚴格把關，迅速將南山人壽公司內部存有重大勞資爭議列入審查登錄興櫃申請的要件，並嚴格審查，以作為 700 萬保戶、3 萬名員工及全國勞工的後盾。

對此，顧立雄表示，過去保險公司若要申請興櫃或上市櫃，保險局大多是從個案上來衡量，不過未來，金管會將針對保險公司申請興櫃設立一個「通案審查」適用基準，該基準已經出爐，且屬於「內部審查的注意事項」，非屬法規面，因此不需要修法，未來若有任何保險公司要申請興櫃或上市櫃，就會依據此標準審查，預計最快本周四就會由保險局對外說明審查標準。

顧立雄進一步指出，目前除了南山人壽之外，短期內沒有看到其他保險公司有申請興櫃或上市櫃需求，因此，南山人壽將會成為通案審查基準的第一個案例。