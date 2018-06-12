中纖高雄舊廠年產能7.5萬噸EG1於3月恢復生產 全年EG銷售目標48萬噸

中纖 (1718)、磐亞(4707) 於今 (12) 日同步召開股東會，通過去年盈餘分派案，大陸新增聚酯產能開出，有助 EG(乙二醇)產能利用率提升，今年為近三年新增產能最少一年，供需結構有所改善，因應市況好轉，中纖高雄舊廠 EG1 年產能約 7.5 萬噸於今年 3 月重新開車，全年銷售目標為 48 萬噸，至於磐亞酯化廠將轉型生產新產品，銷售量約 4 萬噸。中纖在股東會後召開法人說明會，其高雄舊廠擁有 EG1、EG2 兩條線，年產能各為 7.5 萬噸，過去兩年因人力不足停工，只有高雄新廠年產能 20 萬噸產能維持運轉，今年 3 月 EG1 恢復生產，增加營運動能，除了高雄兩座工廠三條 EG 產線外，與南亞 (1303) 合資成立南中石化年產能約 36 萬噸，若以 3 成投資比重，換算 EG 年產能約 16 萬噸。



除了 EG1 恢復生產之外，其 EG3 廠將更換選擇率較佳觸媒，中纖表示，過去觸媒選擇率約 86%，如今新的觸媒則是提升高 9 成，選擇率高可以降低乙烯原料耗用量，有助於原料成本降低；另外，汽電二廠目前正在試車將供應蒸氣，而汽電一廠計畫明年初更換機組，增加電力供應，去年汽電廠發電量 2.7 億瓦。



今年中纖 EG 銷售目標 48 萬噸、EO(環氧乙烷)2 萬 1,640 噸、NP(壬酚)2 萬 1,458 噸、POY(聚酯半延伸絲)3 萬 4,204 噸、SDY(聚酯全延伸絲)3 萬噸、聚酯加工絲 (DTY)3 萬 1,634、聚酯粒 (CHIP)4,361 噸，合計共 62 萬 4,457 噸，化工產品營收比重約 66%，化纖約 33%，其他約 1%。



持股 44% 的磐亞為 EOD(環氧乙烷衍生物) 生產廠商，年產能約 5.2 萬噸，非離子界面活性劑占營收比重約 8 成，酯化學品約 2 成，相關產品為聚乙二醇烷酚醚、聚乙二醇烷基醚、蓖麻油 EO 附加物、聚乙二醇烷基胺醚、聚乙二醇脂肪酸酯、聚乙二醇、聚丙二醇聚乙二醇醚、三甲醇丙烷 EO 附加物、其他多元醇之 EO、PO(環氧丙烷) 附加物、紡絲油劑、潤滑油酯類、塑膠滑劑、化妝品酯類、清潔劑酯類、浴中柔軟劑，計畫開發聚乙二醇衍生物產品、紡絲油劑產品、纖維柔軟劑、酯化品。

