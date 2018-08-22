〈理財〉網路投保可買險種看這裡 注意最高保額限制

金管會開放網路投保以來，壽險已有 8 大險種可投保，產險更是大部分險種都可投保，除了不是每種險種都可保，最高保額也有限制。儘管如此，網路投保市場還是大躍進，據保險局統計，截至今 (2018) 年上半年，保險業網路投保保費收入已較去年同期增長 2.3 倍，顯示國人已逐漸習慣線上投保。

今年上半年，保險業網路投保保費收入來到 12.1 億元，比去年增長 2.3 倍，從各險種來看，又以旅平險成長幅度最快，年增約 9 成。而根據中國人壽針對客戶的大數據分析，發現星期一是一週當中的投保高峰期，上午 8 點到 12 點則是一天當中的熱門時段。

雖然網路投保很方便，但並不是每種險種都可以在網路上買得到。保險局表示，目前已開放網路投保的險種，壽險業包含：旅平險、傷害保險、定期壽險、實支實付健康險、傳統年金險、利率變動型年金險、生死合險等 8 大險種。

而產險業者部分，除了含傷害險或健康險的綜合險，大多險種都已開放，包括汽車保險 (含強制險、任意險)、住宅火險及基本地震保險、旅平險、傷害險、定期壽險、健康保險、年金險等。

此外，保險局針對開放的網路投保險種也都有最高保額限制，以壽險業網路販售旅平險來說，新保戶限制最高保額 1000 萬，舊保戶則較高到 1500 萬；而壽險業網路販售意外險，新保戶最高保額限 300 萬、舊保戶可以 600 萬；產險業則被要求每張保單主附約相加，年繳保費不得超過 10 萬元。

由於還是有不少民眾對網路投保仍是陌生的，各業者力拚多元行銷，以提升投保誘因，例如，民眾要透過網路投保住宅火災險，雖然一年一保，只要民眾在網路勾選「到期自動扣款」，扣款完成，保險公司即會將住火險保單寄給貸款銀行，省事又方便。

目前除了 14 家壽險公司、15 家產險公司外，保經代公司已經開辦網路投保業務者，共有 8 家，其中保經公司有三家，包括錠嵂、台名、公勝；銀行設子公司保代者，包括玉山、中信、國泰、華南、和安保代，至於台新和台北富邦銀保代 2 家，已經獲金管會核准但尚未開辦。

據保險局統計，今 (2018) 年前 7 月份，保經代業者網路投保保費收入達 5765 萬元，已超過去年全年保費收入 4585 萬元，今年網路投保保費收入成長最多的險種是旅平險與車險。

保經代業者目前可做網路投保業務，但無法進行投保後續服務，為了進一步擴大網路投保，金管會擬開放保經代公司和保險公司已有做資訊串接下，可以提供「保險服務」，也就是，線上投保的民眾可以透過網路做後續服務，包括變更基本資料、查詢保單、提出理賠通知等，最快 10 月上路。

例如民眾是在「玉山銀保代」網頁上，買國壽保單，未來也可以同樣在玉山銀保代網頁上，查詢買了多少國壽保單、或是變更基本資料等。