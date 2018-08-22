〈理財〉斜槓青年存在收入不穩風險 保險規劃聚焦三險種

「斜槓世代」已到來，所謂的斜槓，指的是以符號「/」來區隔或並陳身分，除了代表多重職業角色之外，也有年輕族群嘗試跳脫既有框架的生活模式，在理想與現實間尋求平衡的意涵。對此，富邦人壽總經理陳俊伴表示，斜槓青年背後普遍存在收入不穩、工作奔波等風險，建議保險規劃上可聚焦意外險、旅平險和年金險。

陳俊伴表示，許多年輕人選擇「斜槓」，當作實踐夢想的途徑之一，但機會背後所存在的風險，同樣不可忽視。富邦人壽觀察，斜槓青年背後存在著三大風險，分別是：工作奔波、生活失衡、收入不穩，因而建議投保上，也聚焦三大守護，包括意外險守危、旅平險守樂、年金險守財。

第一、意外險「守危」。富邦人壽表示，身兼多重身分的斜槓青年，時常需要往返不同的工作地點，追求豐富職涯經驗之際，更必須留意「行」的保障，因此，建議通勤族可透過網路投保傷害保險，目前富邦人壽最低年繳保險費 925 元，可獲得總保險金額 300 萬元的理賠。

而根據富邦人壽網路投保大數據顯示，網路投保傷害保險的男女比是 6：4，反映男性民眾較關切自身通勤安全，不過較常搭乘大眾運輸工具的女性民眾，即使公共運輸相對於自駕安全，但仍須具備足夠的交通安全意識，握有充分的通勤保障，才能安心體會多職生活。

第二、旅平險「守樂」。旅遊是斜槓青年取得工作與生活間的平衡，富邦人壽觀察，斜槓青年多屬數位原生世代，對於數位科技的使用更得心應手，因此養成凡事追求效率，期待以較少的時間獲取豐富的體驗。

這樣的生活態度也反映在網路投保行為，富邦人壽網路投保大數據發現，網投旅平險保戶多集中於 20~39 歲 (70%)，其中 20~29 歲最愛使用行動載具下單，占全體比例的 44%；此外，富邦人壽網投旅平險今年 6 月業績再創新高，與去年同期相比成長 77%。



第三則是透過年金險「守財」。 斜槓青年滿懷理想，不管是自己創業或是準備旅遊基金，但在扣除食衣住行等基本生活開銷後，實際能利用的薪資有限。

因此，富邦人壽建議， 斜槓青年可以透過網路投保年金險，利用小額躉繳的優勢，來進行分次投保，並依照自我能力逐步累進提高保費，在日積月累下儲備保障，並朝著所設定的財務目標來做準備。