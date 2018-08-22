中軟國際中期溢利增加46%，股價四連陽

近期，中國軟件國際（00354-HK，以下簡稱“中軟國際”）股價芝麻開花節節高，連續4日錄得漲勢，昨日（8月21日）更是大漲7.47%，今日則繼續強勁上攻，開盤跳空高開，一度高開超過5個點。

中國軟件國際股價走勢 圖源：同花順

究其原因，中軟國際靓麗的半年報為股價上漲蓄力至滿。

中軟國際上半年淨利潤增長46%

中軟國際有限公司成立於2000年，是中國領先的大型綜合性軟件與信息服務企業，主要為大客戶、大行業提供技術和專業服務。2018年，中軟國際在中國軟件企業競爭力百強中排名第七。

2018年上半年（1-6月），中軟國際錄得營收48.14億元（人民幣，下同），較上年同期增長16.1%，其中，服務性收入47.7億元，增長17.9%。公司擁有人應佔溢利3.59億元，大幅增加46.2%，每股基本盈利同比增長44.9%。

分版塊來看，公司展現了“百花齊放”的好景象。技術專業服務集團收入同比增長14.7%，服務性收入同比增長15.9%；得益於解放號業務同比大幅增長，互聯網信息科技服務集團收入同比增長23.8%，服務性收入同比增長29.2%。

成本亦隨收入的增長有所增加，期内集團主營業務成本為34.24億元，較去年同期增長14.0%，佔收入的比例為71.1%，較去年同期降低1.3%。

此外，作為業績增長的“三駕馬車”，集團業務、客戶、市場皆有不錯的表現。

業務、客戶、市場表現靓眼

業務方面，期内公司新業務增速顯著，包括解放號、雲計算和大數據在内的新興業務共實現收入7.42億元，同比增速95%，佔總營收比重達15.4%，正在成為公司新的盈利增長點。

客戶方面，以位於大中華區的、歐美和日本的大型企業為主。在國内市場，多與電信、銀行、金融、互聯網和高科技等主流行業的巨頭合作，維持良好的客戶關係。2018年，來自前五大客戶的服務性收入佔集團總服務性收入比例為67.7%，來自前十大客戶的服務性收入佔集團總服務性收入比例72.2%。

市場方面，集團主要服務於大中華區，但業務對外拓展亦在加速行進中，得益於多年來積累的大量國際客戶服務經驗，目前服務全球32個國家，擁有一批世界500強優質客戶。

作者：董虹

編輯：賀秋霞

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